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Міноборони про інтеграцію до НАТО: з початку року прийнято понад 50 стандартів
10:49 05.04.2024 |
Україна продовжує працювати над запровадженням стандартів НАТО. З початку року впроваджено вже понад 50 військових стандартів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
"Міноборони в рамках співпраці з НАТО продовжує підвищення ефективності Збройних Сил України!", - наголосили в міністерстві.
З цією метою, за словами Міноборони, з початку 2024 року прийнято понад 50 військових стандартів. Йдеться, зокрема, про
* військові стандарти щодо експлуатації озброєння та військової техніки,
* безпеки зберігання боєприпасів та вибухових речовин,
* управління військами.
Також ухвалено 2 національні стандарти системи керування життєвим циклом ОВТ.
"Запровадження стандартів НАТО входить до плану пріоритетних дій уряду на 2024 рік. За пакетом Цілей партнерства з НАТО Україна планує до 2025 року прийняти 219 стандартів, з яких вже запроваджено 190 (з них 128 - в ініціативному порядку)", - зазначив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.
До кінця 2024 року Міністерство оборони планує прийняти ще близько 40 стандартів, рекомендованих Альянсом.
Шлях України до НАТО
Нагадаємо, що 30 вересня 2022 року стало відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошував, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.
В кінці листопада 2023 року Київ отримав від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада.
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