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Газова справа Онищенка: екснардепа засудили до 15 років за ґратами
09:53 05.04.2024 |
Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому народному депутату Олександру Онищенку - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним в організації так званої "газової справи" - однієї з наймасштабніших корупційних схем в історії України, унаслідок якої "Укргазвидобування" отримала 740 млн грн збитків.
Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Центр протидії корупції.
Крім того, 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримала його фінансова директорка Олена Павленко.
"15 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією - колегія суддів ВАКС оголосила вирок народному депутату України VII скликання та його фінансовому директору, обвинувачених у заволодінні державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування", - йдеться у повідомленні САП.
За версією слідства, народний депутат Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу.
Через це "Укргазвидобування" зазнало збитків у понад 740 млн грн.
Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. З-поміж них - двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта - працівники ПАТ "Укргазвидобування", юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.
Зазначимо, що Онищенко переховується від правосуддя з 2016 року, а у жовтні 2021-го отримав громадянство РФ.
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