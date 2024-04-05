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АНАЛІТИКА

Нова Зеландія має намір зробити свій внесок у підтримку оборони України - глава МЗС

 

Нова Зеландія має намір посилити співпрацю з НАТО і зробити свій внесок у підтримку оборони України, заявив глава МЗС Нової Зеландії Вінстон Пітерс, передає Reuters.

"Нова Зеландія віддана співпраці з партнерами в НАТО задля внесення частки в колективну безпеку, наприклад через нашу підтримку оборони України", - заявив Пітерс після участі у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі 3-4 квітня.

За його словами, результат війни в Україні вплине на глобальну безпеку, і саме тому "Нова Зеландія має бути готова зробити свій внесок".

Нова Зеландія веде переговори про новий тип партнерства з НАТО.

"Ми розраховуємо укласти це партнерство найближчими місяцями, узгодивши конкретні сфери співпраці", - додав глава МЗС.

Після зустрічі Пітерс вирушить до США і, як очікується, зустрінеться з держсекретарем Ентоні Блінкеном і генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррешем, щоб обговорити основні глобальні та регіональні проблеми безпеки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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