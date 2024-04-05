Е-кабінет військовозобов'язаних запрацює влітку - міноборони

Міністерство оборони України розраховує запустити електронний кабінет військовозобов'язаного влітку цього року. Про це повідомила заступниця міністра Катерина Черногоренко в ефірі національного телемарафону в четвер, 4 квітня.

За її словами, електронний кабінет буде створений для кожного військовозобов'язаного, однак людина сама ухвалюватиме рішення щодо роботи з ним. "Фактично це буде заздалегідь готова опція для такої роботи, але чи користуватися таким електронним кабінетом чи ні, буде справою кожного громадянина/громадянки", - сказала посадовиця.

Водночас Черногоренко зазначила, що єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг" уже працює і наповнюється даними з інших державних реєстрів.

"Реєстр міністерство оборони наповнило, ми прибрали дублі, неактуальну інформацію, налагодили взаємодію з шістьма великими державними реєстрами, зокрема: Державною податковою службою, Державною реєстрацією актів цивільного стану, Державною судовою адміністрацією, міністерством освіти і науки, Державною міграційною службою", - повідомила вона.

За словами чиновниці, запуск е-кабінету дасть можливість військовозобов'язаним актуалізувати свої дані, в тому числі виправляти помилки, наявні в реєстрі, без необхідності звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Зазначимо, що в січні, коли відповідний закон уже був ухвалений Верховною Радою, Черногоренко прогнозувала запуск е-кабінету військовозобов'язаного "на початку другого кварталу", тобто у квітні.

Повістки в е-кабінеті поки не передбачені

Напередодні, коментуючи підписання цього закону президентом Володимиром Зеленським, Черногоренко зауважила, що саме в цьому документі не передбачено норм про вручення електронних повісток.

Водночас доопрацьований Кабінетом Міністрів законопроєкт про мобілізацію, який досі знаходиться на розгляді Ради, зобов'язує громадян реєструвати е-кабінет військовозобов'язаного і передбачає можливість надсилаання електронних повістоку нього. Днем вручення е-повістки вважатиметься день отримання військкоматом повідомлення про її доставку в електронний кабінет призовника.