Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У генсека ООН виправдалися за скандальне засудження удару по заводу «Шахедів»

 

Прессекретар генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік спробував виправдатися після того, як він виступив проти удару по заводу "Шахедів" у Татарстані.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву Дюжарріка наводить "Голос Америки".

Прессекретаря генсека ООН попросили прокоментувати його скандальний заклик до припинення "атак на цивільну інфраструктуру" в Росії.

"Я неправильно почув питання. Якби спитали ще раз, я б так не відповів", - зазначив він.

Що сказав Дюжаррік

Нагадаємо, як зазначали джерела РБК-Україна, 2 квітня Головне управління Міноборони України організувало удар по заводу в Татарстані, де виробляють дрони-камікадзе "Шахед", якими Росія регулярно атакує Україну.

На таку атаку попросили відреагувати прессекретар генсека ООН Стефана Дюжарріка. Він зазначив, що "виступає проти всіх атак на цивільну інфраструктуру та закликає їх припинити" .

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на скандальну заяву зазначив, що подібні засудження від представників міжнародних організацій можуть звучати після того, як вони приїдуть до Харкова та подивляться на життя людей без світла та води.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,0201
  0,1752
 0,45
EUR
 1
 42,3485
  0,0842
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9958  0,06 0,16 39,5113  0,08 0,20
EUR 42,2250  0,06 0,15 42,9842  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0000  0,16 0,40 39,0200  0,23 0,59
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес