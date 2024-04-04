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ГУР про ураження заводу в Татарстані: Є значні руйнування, такі радощі будуть і в майбутньому, радіус їх збільшуватиметься
18:08 04.04.2024 |
Унаслідок атаки безпілотників на завод із виробництва "шахедів" у Єлабузі в російському Татарстані є значні руйнування, такі "радощі" триватимуть, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
"Почнемо з того, що ми не підтверджуємо і не спростовуємо щодо того хто, чим бив. Усі бачили, що хороші летальні об'єкти долетіли того чудового дня по кількох військових об'єктах на території окупованого Росією Татарстану", - сказав Юсов в ефірі телемарафону в четвер.
Він наголосив, що йдеться саме про військові об'єкти. За попередньою інформацією, як зазначили в ГУР, уражено підприємство зі складання "Шахедів", "які на Росії чомусь називають "Геранню".
"Там є значні руйнування виробничих потужностей. І ускладнено продовження роботи підприємства. Це хороші результати. Ми всі цьому пораділи. Я думаю, що такі радості будуть і в майбутньому, і радіус їх також збільшуватиметься", - заявив Юсов.
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