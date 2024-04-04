Фінансові новини
- |
- 04.04.24
- |
- 17:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кулеба про фонд НАТО в 100 млрд: Ми за, але в нинішній фінансовій моделі шансів – нуль
16:53 04.04.2024 |
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна підтримує пропозицію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про багаторічний фонд для допомоги Києву в 100 мільярдів євро, але не вірить у її реалізацію "в нинішній фінансовій моделі".
Про це він сказав під час зустрічі з журналістами після засідання Ради Україна-НАТО 4 квітня, передає з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".
За словами Кулеби, ідея фонду полягає в тому, аби внесок членів Альянсу у військову допомогу України був рівномірно розподілений між ними - оскільки зараз переважна більшість наданої зброї припадає на невелику групу країн НАТО.
Оцінюючи перспективи схвалення такого фонду, міністр нагадав, що НАТО досі не може зібрати 500 мільйонів доларів на рік у межах Комплексного пакета допомоги.
"Тобто в нинішній моделі фінансування шансу в цієї ініціативи нуль. Бо вони 500 мільйонів не можуть зібрати, а так їм треба буде 20 мільярдів збирати (на рік. - Ред.) у нинішній моделі. Але якщо вдасться вирахувати формулу участі кожного (члена НАТО. - Ред.) в обов'язковому порядку у фінансуванні, тоді ця ідея має право на існування і шанс на реалізацію", - вважає Кулеба.
Нагадаємо, генсек Альянсу заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.
Згодом Столтенберг уточнив, що дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України тривають і відбуваються спільно з українською стороною.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАКС заарештував з альтернативою застави в 30 млн грн ексрадника Офісу президента, підозрюваного в організації розкрадання коштів УЗ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Голосування за допомогу Україні в Конгресі США можуть перенести ще на кілька тижнів
|Україна уклала безпекову угоду з Фінляндією
|Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових
|В Україні розпочалась демобілізація строковиків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна і Латвія найближчим часом запустять спільне виробництво дронів для ЗСУ
|Кулеба про фонд НАТО в 100 млрд: Ми за, але в нинішній фінансовій моделі шансів – нуль
|Кулеба в штаб-квартирі НАТО: Україні потрібні Patriot
|Конгресвумен Спартц не підтримує сенатський пакет з допомогою для України
|Латвія передбачила новий пакет допомоги Україні і передасть дрони на 1 млн євро
|ВАКС заарештував з альтернативою застави в 30 млн грн ексрадника Офісу президента, підозрюваного в організації розкрадання коштів УЗ
Бізнес
|ChatGPT відтепер можна використовувати без реєстрації
|Telegram запустив монетизацію для власників каналів, в Україні вона не працює
|OpenAI оголосила про нову технологію клонування голосу з 15-секундного аудіо
|Ілон Маск представив оновленого ШІ Grok-1.5
|Модель ШІ Claude 3 від Anthropic випередила GPT-4 у рейтингу Chatbot Arena
|США посилюють стандарти викидів парникових газів для великовантажних автомобілів
|Microsoft і OpenAI об'єднуються для створення суперкомп'ютера «Stargate» вартістю 100 мільярдів доларів