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АНАЛІТИКА

Кулеба в штаб-квартирі НАТО: Україні потрібні Patriot

 

Україні потрібні ракети "земля-повітря" Patriot, щоб захищатися від балістичних ракет, якими завдає ударів Росія. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в штаб-квартирі НАТО в четвер, 4 квітня - в день 75-ї річниці з дня заснування Альянсу.

"Я не хочу псувати вечірку, - сказав Дмитро Кулеба після привітання членів НАТО, - Але моїм головним посланням сьогодні будуть Patriot".

За його словами, від наявності Patriot та інших систем ППО в Україні наразі залежить збереження життів людей, порятунок міст та української економіки."Ми говоримо про Patriot, тому що це єдина система, яка може перехоплювати балістичні ракети", - пояснив очільник МЗС України, якого цитує dpa.

Столтенберг закликав до єдності США з Європою

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг у промові з нагоди річниці заснування Альянсу закликав США триматися разом з Європою. "Я не вірю в одну Америку, як не вірю в одну Європу, - сказав Столтенберг. - Я вірю в Америку і Європу разом в НАТО, тому що основоположно разом ми сильніші і безпечніші".

Він висловив переконання, що Північна Америка так само потребує Європи, а завдяки НАТО "Сполучені Штати мають більше друзів і союзників, ніж будь-яка інша велика держава".

Як зауважує агенція AFP, послання Столтенберга пролунало на тлі імовірності повернення до Білого дому експрезидента США Дональда Трампа, який погрожував НАТО заохочувати Росію атакувати ті держави-члени, які не виконують свої зобов'язання щодо внесків на оборону, та викликів, пов'язаних з агресією Росії щодо України.

Напередодні у НАТО не погодили фонд підтримки України

Напередодні на зустрічі у Брюсселі міністри закордонних справ країн НАТО не змогли домовитися щодо створення спеціального фонду для фінансування військової допомоги Україні з бюджетом у 100 мільярдів євро на п'ять років, яке, за даними ЗМІ, пропонував Столтенберг.

Ініціатива генсека полягає в тому, щоб 32 країни-члени Альянсу зробили фінансовий внесок у фонд допомоги України згідно з принципом, за яким вони сплачують свою частку в спільний бюджет НАТО відповідно до суми ВВП кожної держави. Однак публічно Столтенберг обережно коментує це питання, наголошуючи лише на потребі Києва у довгостроковій передбачуваній допомозі.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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