Конгресвумен Спартц не підтримує сенатський пакет з допомогою для України

Уродженка України, конгресвумен Вікторія Спартц заявила, що не голосуватиме у Палаті представників за вже схвалений у Сенаті пакет допомоги Києву у розмірі 60 мільярдів доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Wall Street Journal.

Республіканка з Індіани заявила, що не підтримує нещодавно ухвалений Сенатом пакет, який включає 60 мільярдів доларів на допомогу Україні, а також кошти для Ізраїлю та Тайваню.

Опозиція Спартц до двопартійного законопроєкту є яскравим прикладом розбіжностей серед республіканців у Конгресі щодо подальшої допомоги Києву.

У низці інтерв'ю Спартц заявила, що хоче від президента Байдена більш чіткої стратегії щодо участі США у війні і більш пильного контролю за тим, як витрачається допомога. Вона також хоче, щоб будь-яка допомога Україні пропонувалася у вигляді кредиту, і щоб адміністрація приділяла більше уваги внутрішнім питанням.

"Я розумію важливість цієї битви і наслідки, якщо Росія переможе, але я також не дуже наївна. Якщо у нас не буде належного нагляду, ми не досягнемо наших цілей", - сказала вона.

За її словами, виборці в передмісті Індіанаполіса, де проживає Спартц, виступають проти допомоги Україні з тих же причин, що і в загальнонаціональному масштабі, віддзеркалюючи тиск на чинних республіканців.

Спартц була однією із перших, хто почав активно виступати на підтримку України. Сьогодні вона каже, що значною мірою відійшла від того, аби зосереджуватися на Україні.

Водночас, Спартц сказала, що може підтримати пакет, який включатиме гроші на озброєння, додатковий нагляд і жорсткіші правила безпеки на кордонах США.

Посадовці Білого дому кілька разів проводили брифінги для Спартц, зокрема, в грудні, де вона та її колеги-республіканці мали змогу запитати вищих керівників адміністрації про те, що їх турбує. Вони заявили, що підтримка Байденом допомоги Україні має двопартійне схвалення, і що американські посадовці продовжують стежити за наглядом за наданням допомоги.

Демократи заявили, що спочатку сподівалися, що Спартц зможе відігравати більш активну роль у спробах зміцнити підтримку республіканців у питанні допомоги Україні.

"Було відчуття, що вона буде однією з республіканців, які дійсно готові піти на все, щоб допомогти Україні. На жаль, ми не бачили, щоб вона використовувала свої особисті знання про країну та її політику для ефективного згуртування республіканців", - сказала конгресвумен від демократів Сара Джейкобс, яка відвідала Україну разом зі Спартц за кілька тижнів до вторгнення Росії.

Вплив Спартц також обмежений відсутністю близьких союзників у Конгресі та її непередбачуваною поведінкою. Один колега-республіканець сказав, що її аргументи під час конференцій Республіканської партії буває настільки складно зрозуміти, що люди часто виходять, коли вона виступає.

У лютому 2023 року Спартц оголосила, що планує піти з Конгресу, заявивши, що хоче проводити більше часу зі своїми двома доньками. Але через рік вона змінила своє рішення.

Нагадаємо, у липні 2022 року Спартц звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду за допомогою Україні, пов'язаних із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Пізніше у резонансному інтерв'ю "Європейській правді" конгресвумен наголосила на нібито перепонах у встановленні нагляду за американською військовою допомогою Україні.

Після цього США, ЄС і НАТО заявили, що не мають претензій до використання Україною західної зброї, а Верховна Рада підтримала створення комісії для нагляду за постачанням західної зброї в Україну.