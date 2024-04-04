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АНАЛІТИКА

Бербок скептична щодо плану генсека НАТО про фонд на 100 млрд євро для України

 

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок скептично висловилась про запропонований генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом план щодо створення багаторічного фонду на підтримку України в розмірі 100 мільярдів євро.

Її заяву наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Бербок вважає, що у питанні допомоги Україні не має бути дублювання зобов'язань в НАТО та ЄС.

"Тому я не думаю, що є сенс знову обговорювати тут окремі цифри і "жонглювати в повітрі" такими цифрами", - сказала вона.

Водночас Бербок висловила підтримку пропозиції Столтенберга передати під егіду НАТО Контактну групу з питань оборони України - формат "Рамштайн".

Вона сказала, що це "правильно і важливо" перетворити це на "справді організовані, надійні, довгострокові структури".

Раніше генсек Альянсу заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.

Як стало відомо "ЄвроПравді", дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України в межах Північноатлантичного альянсу, як очікується, триватимуть до саміту НАТО, що має пройти в липні.
 

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