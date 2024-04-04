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Бербок скептична щодо плану генсека НАТО про фонд на 100 млрд євро для України
09:58 04.04.2024 |
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок скептично висловилась про запропонований генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом план щодо створення багаторічного фонду на підтримку України в розмірі 100 мільярдів євро.
Її заяву наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".
Бербок вважає, що у питанні допомоги Україні не має бути дублювання зобов'язань в НАТО та ЄС.
"Тому я не думаю, що є сенс знову обговорювати тут окремі цифри і "жонглювати в повітрі" такими цифрами", - сказала вона.
Водночас Бербок висловила підтримку пропозиції Столтенберга передати під егіду НАТО Контактну групу з питань оборони України - формат "Рамштайн".
Вона сказала, що це "правильно і важливо" перетворити це на "справді організовані, надійні, довгострокові структури".
Раніше генсек Альянсу заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.
Як стало відомо "ЄвроПравді", дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України в межах Північноатлантичного альянсу, як очікується, триватимуть до саміту НАТО, що має пройти в липні.
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