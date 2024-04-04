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АНАЛІТИКА

Кулеба після зустрічі з Сійярто очікує на «подальший конструктив» у відносинах з Угорщиною

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що після зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто у Брюсселі очікує подальших покращень у відносинах Києва і Будапешта.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter (X) за підсумками зустрічі.

Дмитро Кулеба зазначив, що їхні переговори були тривалими, не наводячи конкретних деталей щодо тем обговорення.

"Ми обоє погодилися з тим, що за останні тижн було зроблено низку кроків для подолання проблем у наших двосторонніх відносинах. З огляду на ці позитивні тенденції, очікуємо подальших конструктивних подій у найближчі дні й тижні", - розповів міністр.

Про "кроки для відновлення взаємної довіри" у відносинах Угорщини й України у своєму повідомленні згадав і Петер Сійярто.

За день до цього відбулася телефонна розмова угорського міністра з керівником Офісу президента України.

Нагадаємо, наприкінці січня голова Офісу президента України Андрій Єрмак разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та Петер Сійярто провели переговори в Ужгороді.

Єрмак стверджував, що вони засвідчили взаємне прагнення Києва й Будапешта провести зустріч на найвищому рівні.

Водночас угорський міністр на початку березня сказав, що зустріч Орбана і Зеленського найближчим часом не відбудеться.

Повноцінної зустрічі між президентом України Зеленським та угорським прем'єром Орбаном не було від початку каденції Зеленського.
Ключові теги: Угорщина
 

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