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АНАЛІТИКА

Сійярто розповів про зустріч з Кулебою у Брюсселі

 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розповів про зміст переговорів у Брюсселі з главою МЗС України Дмитром Кулебою, що проходила на полях міністерської зустрічі НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму Facebook.

Сійярто заявив, що останніми тижнями відбулися "подальші кроки для відновлення взаємної довіри" у відносинах Угорщини й України та відзначив прогрес у питанні змін до угоди про контроль прикордонного руху, що має прискорити перетин кордону.

Він зазначив, що "з надією" чекає на заплановану у четвер зустріч угорсько-української робочої групи щодо закону про освіту, наголосивши, що для Угорщини дуже важливо "відновити права угорської меншини на Закарпатті".

Сійярто також зазначив, що розвиток інфраструктури на кордоні дозволить за рік пропускати близько 1 млн контейнерів і три мільйони тонн пшениці та олії, що буде значним сприятливим чинником для торгівлі України з Європою.

Про інші теми угорський міністр не згадував.

Нагадаємо, наприкінці січня голова Офісу президента України разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та Петер Сійярто провели переговори в Ужгороді.

Єрмак стверджував, що вони засвідчили взаємне прагнення Києва й Будапешта провести зустріч на найвищому рівні.

Водночас угорський міністр на початку березня сказав, що зустріч Орбана і Зеленського найближчим часом не відбудеться.

Повноцінної зустрічі між президентом України Зеленським та угорським прем'єром Орбаном не було від початку каденції Зеленського.
Ключові теги: Угорщина
 

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