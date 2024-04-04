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АНАЛІТИКА

Міноборони створило управління «військового омбудсмена»

23:29 03.04.2024 |

Політика, Україна

 

В Україні створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке відповідатиме за розгляд звернень та скарг військових, проведення перевірок і розслідування порушень їхніх прав, а також прав членів їхніх сімей. Про це повідомило міністерство оборони в середу, 3 квітня.

Це управління є структурним підрозділом міноборони і підпорядковуватиметься безпосередньо міністру. Основні порушення, які воно перевірятиме, включають: забезпечення військовослужбовців, право на відпустку, недопущення зловживання правами командирів, ненадання/недостатнє надання медичної допомоги, соціальні гарантії, порушення гендерної рівності.

Під час установчої наради міністр оборони Рустем Умєров зауважив, що в міністерстві вже є гаряча лінія, інструменти моніторингу соціальних мереж, де військові пишуть про порушення своїх прав. "Тепер маємо сили і засоби швидкого реагування на такі сигнали. Якщо проведена за моїм наказом перевірка встановить склад злочину щодо порушення прав військовослужбовців, відповідне звернення буде негайно спрямовуватись до правоохоронців", - зазначив він.

Як зауважили в міноборони, під час роботи над ініціативою "був врахований досвід країн, де інститут військового омбудсмена вже довів свою ефективність", зокрема Швеції, Норвегії, Австрії, Німеччини, Канади, Ірландії, Чехії та Бельгії.

Лубінець: Права військових - відповідальність уповноваженого ВР

Коментуючи створення управління в міноборони, уповноважений Верховної Ради (ВР) з прав людини Дмитро Лубінець зауважив, що розуміє важливість та необхідність цього рішення, але при цьому наголосив, що "функції військового омбудсмена юридично і фактично виконує представник уповноваженого ВР з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони".

Він додав, що офіс уповноваженого - незалежний конституційний державний орган, який діє в межах окремого законодавства, і "в тому числі виконує функції військового омбудсмена". Водночас Лубінець запевнив, що працюватиме спільно з Умєровим і захищатиме права військових та їхніх близьких.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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