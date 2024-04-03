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Президент Фінляндії розкрив вміст нового пакета військової допомоги для України на 188 мільйонів євро
17:17 03.04.2024 |
Президент Фінляндії Александер Стубб розповів, що увійшло до нового пакета військової допомоги Україні, про який було оголошено у середу.
Про це він сказав під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє "Європейська правда".
Стубб нагадав, що фінський уряд ухвалив рішення про виділення пакета минулого тижня.
"Пакет, зокрема, містить засоби для протиповітряної оборони, а також артилерійські боєприпаси великого калібру", - зазначив фінський президент.
Він наголосив, що підтримка України з боку Фінляндії триватиме.
"Ми, фіни, не дуже балакучий народ. Ми воліємо діяти, а не говорити. І цей 23-й пакет - це те, що допоможе задовольнити потреби України, про які мені розповів президент Зеленський", - додав Стубб.
Як відомо, у середу до Києва приїхав фінський президент Александер Стубб. Згодом після появи інформації про його прибуття Офіс президента України оприлюднив текст угоди між Україною і Фінляндією про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.
Одночасно з підписанням угоди Фінляндія оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги вартістю 188 мільйонів євро.
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