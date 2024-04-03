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АНАЛІТИКА

Президент Фінляндії розкрив вміст нового пакета військової допомоги для України на 188 мільйонів євро

 

Президент Фінляндії Александер Стубб розповів, що увійшло до нового пакета військової допомоги Україні, про який було оголошено у середу.

Про це він сказав під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Стубб нагадав, що фінський уряд ухвалив рішення про виділення пакета минулого тижня.

"Пакет, зокрема, містить засоби для протиповітряної оборони, а також артилерійські боєприпаси великого калібру", - зазначив фінський президент.

Він наголосив, що підтримка України з боку Фінляндії триватиме.

"Ми, фіни, не дуже балакучий народ. Ми воліємо діяти, а не говорити. І цей 23-й пакет - це те, що допоможе задовольнити потреби України, про які мені розповів президент Зеленський", - додав Стубб.

Як відомо, у середу до Києва приїхав фінський президент Александер Стубб. Згодом після появи інформації про його прибуття Офіс президента України оприлюднив текст угоди між Україною і Фінляндією про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Одночасно з підписанням угоди Фінляндія оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги вартістю 188 мільйонів євро.
 

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