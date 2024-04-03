Фінансові новини
- |
- 03.04.24
- |
- 15:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Вже відточують навички»: у Повітряних силах розповіли про навчання пілотів на F-16
14:33 03.04.2024 |
Декілька груп українських пілотів продовжують навчання в країнах-союзниках для керування винищувачами F-16. Дві з них вже відточують навички на літаках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил Збройних сил України Іллі Євлаша в ефірі телемарафону.
"Зараз дві передові групи перебувають у Данії та США. Вони вже безпосередньо відточують навички на літаках F-16", - сказав Ілля Євлаш.
Він зазначив, ще одна група продовжує своє навчання, перемістилася з Великої Британії до Франції, де вони освоюють легкомоторні літаки.
"Ще одна група проходить навчання з наземної підготовки в Англії. Зокрема вивчають мову, це один з пріоритетних напрямків. Літаки іноземного виробництва і необхідне належне знання англійської мови", - додав спікер Повітряних сил ЗСУ.
За його словами, окрім пілотів, триває підготовка технічного персоналу, щоб надалі ці фахівці вже навчали своїх колег в Україні.
Нагадаємо, наприкінці березня десять українських пілотів вже завершили базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16.
F-16 для України
Минулого року Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні 61 винищувач F-16. Для початку поставок необхідно, щоб пілоти та обслуговуючий персонал пройшли відповідне навчання. Україна, зі свого боку, має підготувати необхідну інфраструктуру для винищувачів.
Колишній спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав раніше, що навчання першої групи українських пілотів на F-16 у США має завершитись на початку літа.
Тим часом, видання The New York Times зазначало, що 12 українських пілотів до літа цього року будуть готові до бойових вильотів на F-16. Однак на всіх їх не вистачить літаків.
Додамо, раніше у Пентагоні повідомили, що винищувачі F-16 дадуть "унікальний повітряний потенціал" Україні. Водночас використовувати їх можна буде лише в межах суверенної території.
Днями міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна отримає винищувачі F-16 уже в першій половині цього року. Вона додала, що першими прибудуть літаки з Данії.
Нещодавно повідомлялось, що Бельгія виділила Україні допомогу для обслуговування винищувачів F-16, які ЗСУ отримають у найближчому майбутньому.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових
ТОП-НОВИНИ
|В Україні розпочалась демобілізація строковиків
|Президент підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного
|Зеленський підписав закон про мобілізацію чоловіків з 25 років
|Столтенберг пропонує пакет допомоги Україні у 100 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Білий дім не хоче прив'язувати допомогу Україні до зміни своєї газової політики
|Україна виробляє вісім САУ «Богдана» на місяць - NYT
|Глави МЗС країн НАТО розглянуть створення місії в Україні
|«Вже відточують навички»: у Повітряних силах розповіли про навчання пілотів на F-16
|Посол США при НАТО: Штати не дуже підтримують удари України по цілях в РФ
|Shell вважає рішення АП ВАКС щодо 49% «Альянс Холдингу» необґрунтованим привласненням Україною активів компанії і захищатиметься - заява
|Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових
Бізнес
|Модель ШІ Claude 3 від Anthropic випередила GPT-4 у рейтингу Chatbot Arena
|США посилюють стандарти викидів парникових газів для великовантажних автомобілів
|Microsoft і OpenAI об'єднуються для створення суперкомп'ютера «Stargate» вартістю 100 мільярдів доларів
|Amazon One: Оплата за допомогою долоні тепер на вашому смартфоні
|Intel і Microsoft оголошують стратегічне партнерство для конкуренції з Apple
|Виробництво напівпровідників у Південній Кореї зросло найбільше з 2009 року
|Infiniti презентував новий позашляховик QX80