Посол США при НАТО: Штати не дуже підтримують удари України по цілях в РФ

Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що Сполучені Штати не є прихильниками ударів України по цілях на території Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ у Брюсселі.

Після появи повідомлень у ЗМІ, що США виступають проти того, щоб Україна завдавала ударів по російській енергетичній інфраструктурі, Сміт запитали, чи існують якісь обмеження, накладені на Київ.

"Що стосується ураження цілей на території РФ, то США не особливо це підтримують. Ми зосереджені на праві українців захищати свою територію та витісняти росіян зі своєї території, у чому українці досягли значного успіху", - зазначила вона.

За її словами, Вашингтон вважає, що Україна має повне право захищати свою територію від цієї неспровокованої російської агресії, а уряд США продовжує заохочувати Конгрес схвалити пакет з допомогою Києву.

Раніше у Держдепі відмовились коментувати, чи закликали США Україну не атакувати російські НПЗ, однак зазначили, що Вашингтон не підтримує удари по об'єктах на території РФ.

Перед цим Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що США нібито закликали Київ більше не завдавати ударів по російських НПЗ та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки побоюються, що це може призвести до ще більшої ескалації та зумовити глобальне зростання цін на енергоресурси.

Коментуючи цю публікацію, віцепрем'єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сказала, що підхід, пов'язаний з ударами по ворожих НПЗ, вважався б правильним за стандартами НАТО.

Водночас глава МЗС Дмитро Кулеба не підтвердив цю інформацію, однак у відповідь на запитання, чи відчуває він іноді, що західні союзники хочуть, щоб Україна воювала зі зв'язаною за спиною рукою, відповів: "Так, відчуваю".