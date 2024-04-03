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Зеленський провів нараду з силовиками щодо посилення контролю за онлайн-казино в Україні
23:59 02.04.2024 |
Президент Володимир Зеленський у вівторок, 2 квітня, провів нараду із представниками різних держструктур щодо посилення контролю за роботою онлайн-казино в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.
За його словами, на нараді були присутні представники СБУ, Мінцифри, Держспецзв'язку та секретар РНБО. Президент заслухав їх доповіді.
"Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином", - сказав Зеленський.
Що цьому передувало
На сайті президент України 29 березня була зареєстрована петиція №22/223008-еп із закликом до глави держави обмежити роботу онлайн-казино. Лише за кілька годин вона набрала 25 тисяч необхідних голосів.
Тоді ж президент Володимир Зеленський доручив спецслужбам та Раді національної безпеки і оборони підготувати аналітику щодо обмеження роботи онлайн-казино.
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