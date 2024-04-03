Фінансові новини
- |
- 03.04.24
- |
- 00:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В МЗС розкрили деталі візиту Кулеби до штаб-квартири НАТО
23:33 02.04.2024 |
Протягом двох днів у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрінеться з більш ніж десятком західних колег, а також проведе переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем.
Як повідомляє "Європейська правда", деталі графіку опублікували у Міністерстві закордонних справ України.
Візит Кулеби відбудеться під час Ради міністрів закордонних справ країн НАТО до 75-річчя Альянсу, яка стане першою такою зустріччю для Швеції як повноправного члена.
Більшість двосторонніх переговорів заплановані на перший день, 3 квітня. У середу Кулеба зустрінеться з Високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, а також міністрами закордонних справ Британії, Данії, Іспанії, Польщі, Фінляндії, Естонії, Болгарії, Греції, Угорщини та Нової Зеландії.
У четвер 4 квітня пройде планове засідання Ради Україна-НАТО, після чого відбудуться переговори Дмитра Кулеби з міністрами закордонних справ Італії та Швеції, держсекретарем США Ентоні Блінкеном та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Ключова увага буде приділена збільшенню військової допомоги Україні, зміцненню протиповітряної оборони нашої держави та нарощуванню потужностей виробництва зброї.
Важливими темами зустрічей також стануть Формула миру президента Зеленського, використання заморожених російських активів для потреб України та інші нагальні теми", - зазначили в МЗС.
2 квітня Кулеба перебував з візитом у Гаазі, де провів низку зустрічей та брав участь у конференції щодо забезпечення покарання Росії за злочини, скоєні у війні проти України.
Нагадаємо, у четвер 28 квітня у Брюсселі відбулося позачергове засідання Ради Україна-НАТО. Зустріч скликали за ініціативою Києва через останні масштабні обстріли Росією критичної інфраструктури.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових
ТОП-НОВИНИ
|В Україні розпочалась демобілізація строковиків
|Президент підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного
|Зеленський підписав закон про мобілізацію чоловіків з 25 років
|Столтенберг пропонує пакет допомоги Україні у 100 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових
|Зеленський провів нараду з силовиками щодо посилення контролю за онлайн-казино в Україні
|В Україні розпочалась демобілізація строковиків
|Президент підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного
|Зеленський підписав закон про мобілізацію чоловіків з 25 років
|В МЗС розкрили деталі візиту Кулеби до штаб-квартири НАТО
Бізнес
|Модель ШІ Claude 3 від Anthropic випередила GPT-4 у рейтингу Chatbot Arena
|США посилюють стандарти викидів парникових газів для великовантажних автомобілів
|Microsoft і OpenAI об'єднуються для створення суперкомп'ютера «Stargate» вартістю 100 мільярдів доларів
|Amazon One: Оплата за допомогою долоні тепер на вашому смартфоні
|Intel і Microsoft оголошують стратегічне партнерство для конкуренції з Apple
|Виробництво напівпровідників у Південній Кореї зросло найбільше з 2009 року
|Infiniti презентував новий позашляховик QX80