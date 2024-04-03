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АНАЛІТИКА

В МЗС розкрили деталі візиту Кулеби до штаб-квартири НАТО

 

Протягом двох днів у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрінеться з більш ніж десятком західних колег, а також проведе переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем.

Як повідомляє "Європейська правда", деталі графіку опублікували у Міністерстві закордонних справ України.

Візит Кулеби відбудеться під час Ради міністрів закордонних справ країн НАТО до 75-річчя Альянсу, яка стане першою такою зустріччю для Швеції як повноправного члена.

Більшість двосторонніх переговорів заплановані на перший день, 3 квітня. У середу Кулеба зустрінеться з Високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, а також міністрами закордонних справ Британії, Данії, Іспанії, Польщі, Фінляндії, Естонії, Болгарії, Греції, Угорщини та Нової Зеландії.

У четвер 4 квітня пройде планове засідання Ради Україна-НАТО, після чого відбудуться переговори Дмитра Кулеби з міністрами закордонних справ Італії та Швеції, держсекретарем США Ентоні Блінкеном та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Ключова увага буде приділена збільшенню військової допомоги Україні, зміцненню протиповітряної оборони нашої держави та нарощуванню потужностей виробництва зброї.

Важливими темами зустрічей також стануть Формула миру президента Зеленського, використання заморожених російських активів для потреб України та інші нагальні теми", - зазначили в МЗС.

2 квітня Кулеба перебував з візитом у Гаазі, де провів низку зустрічей та брав участь у конференції щодо забезпечення покарання Росії за злочини, скоєні у війні проти України.

Нагадаємо, у четвер 28 квітня у Брюсселі відбулося позачергове засідання Ради Україна-НАТО. Зустріч скликали за ініціативою Києва через останні масштабні обстріли Росією критичної інфраструктури.

 

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