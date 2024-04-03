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Саміт НАТО буде сфокусований на «дорожній карті» вступу України до Альянсу, - Блінкен
23:26 02.04.2024 |
Сполучені Штати Америки розраховують обговорити розробку "дорожньої карти" вступу України до НАТО на саміті Альянсу, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена на пресконференції з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне.
За словами голови Державного департаменту США, він обговорив із французьким колегою саміт НАТО та питання членства України. Більш детально цю тему обговорять на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.
Він нагадав, що під час минулорічного саміту НАТО у Вільнюсі союзники запевнили, що Україна вступить до Альянсу.
"Проблема в тому, щоб мати гарну і ясну "дорожню карту", щоб прийти до цього. І я вірю, що саміт у НАТО, присвячений 75-річчю Альянсу (у Вашингтоні - ред.), дійсно буде сфокусований на тому, як ми можемо розробити цю "дорожню карту", - наголосив Блінкен.
Держсекретар уточнив, що така "дорожня карта" стане "необхідним містком", який дозволить Україні стати членом НАТО.
Вступ України до НАТО
Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга ще у березні минулого року заявляв про те, що Україна розраховує отримати "дорожню карту" для вступу до НАТО на саміті, що проходив у Вільнюсі. Також наша країна розраховувала і на офіційне запрошення до НАТО. Цього так і не сталося.
Натомість союзники знову пообіцяли Україні членство в Альянсі.
Проти членства нашої країни в НАТО виступають кілька країн. Однією з них є Словаччина, прем'єр якої пообіцяв ветувати ініціативу до того часу, "поки має можливість впливати на словацьку політичну сцену".
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