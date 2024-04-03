Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Саміт НАТО буде сфокусований на «дорожній карті» вступу України до Альянсу, - Блінкен

 

Сполучені Штати Америки розраховують обговорити розробку "дорожньої карти" вступу України до НАТО на саміті Альянсу, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена на пресконференції з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне.

За словами голови Державного департаменту США, він обговорив із французьким колегою саміт НАТО та питання членства України. Більш детально цю тему обговорять на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

Він нагадав, що під час минулорічного саміту НАТО у Вільнюсі союзники запевнили, що Україна вступить до Альянсу.

"Проблема в тому, щоб мати гарну і ясну "дорожню карту", щоб прийти до цього. І я вірю, що саміт у НАТО, присвячений 75-річчю Альянсу (у Вашингтоні - ред.), дійсно буде сфокусований на тому, як ми можемо розробити цю "дорожню карту", - наголосив Блінкен.

Держсекретар уточнив, що така "дорожня карта" стане "необхідним містком", який дозволить Україні стати членом НАТО.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга ще у березні минулого року заявляв про те, що Україна розраховує отримати "дорожню карту" для вступу до НАТО на саміті, що проходив у Вільнюсі. Також наша країна розраховувала і на офіційне запрошення до НАТО. Цього так і не сталося.

Натомість союзники знову пообіцяли Україні членство в Альянсі.

Проти членства нашої країни в НАТО виступають кілька країн. Однією з них є Словаччина, прем'єр якої пообіцяв ветувати ініціативу до того часу, "поки має можливість впливати на словацьку політичну сцену".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3236
  0,2487
 0,64
EUR
 1
 42,2768
  0,1384
 0,33

Курс обміну валют на вчора, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9519  0,07 0,18 39,5181  0,09 0,23
EUR 42,0058  0,06 0,14 42,8669  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3200  0,28 0,72 39,3400  0,26 0,65
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес