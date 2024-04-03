Фінансові новини
- |
- 03.04.24
- |
- 00:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Швейцарія заморозила лише 5% російських активів, - Кулеба
23:23 02.04.2024 |
Наразі Швейцарія заморозила лише 5% російських фінансових активів, що перебувають в її юрисдикції. Україна сподівається на більше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю Swissinfo.
За його словами, наразі у Швейцарії заморожено російських активів на 7,5 млрд франків (8,2 млрд доларів). Йдеться про активи російських осіб, які потрапили під швейцарські санкції.
При цьому відповідна кількість становить лише 5% від загальної суми активів РФ у Швейцарії, оскільки їхній загальний обсяг оцінюється в 150 мільярдів франків.
"Ми вважаємо, що Швейцарія має можливість зробити більше. Такі дії дадуть зрозуміти, що агресія є неприйнятною і що всі повинні дотримуватися правил. Це буде потужним стримуючим фактором для будь-якої країни, яка спокуситься розпочати збройну агресію", - наголосив Кулеба.
Міністр зазначив, що Росія навряд чи добровільно погодиться компенсувати Україні збитки, завдані війною. Тому заблоковані країнами Заходу російські активи мають піти на відшкодування цих збитків.
Конфіскація активів РФ
Нагадаємо, лідери країн ЄС під час першого дня саміту 21 березня обговорювали питання спрямування прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України та досягли попередньої домовленості.
За підсумками, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що лідери ЄС відкрили шлях до використання частини доходів від заморожених російських активів для фінансування військової техніки для України.
"Ми можемо розраховувати на збір близько 3 млрд євро у 2024 році та аналогічні суми у наступні роки", - сказала Фон дер Ляєн.
Тим часом у Брюсселі виявили ще 5 млрд євро прибутку від російських активів.
Низка країн, зокрема Польща, Естонія та Латвія, виступили за те, щоб заморожені активи РФ використати не лише на відбудову України, а й її оборону.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових
ТОП-НОВИНИ
|В Україні розпочалась демобілізація строковиків
|Президент підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного
|Зеленський підписав закон про мобілізацію чоловіків з 25 років
|Столтенберг пропонує пакет допомоги Україні у 100 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових
|Зеленський провів нараду з силовиками щодо посилення контролю за онлайн-казино в Україні
|В Україні розпочалась демобілізація строковиків
|Президент підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного
|Зеленський підписав закон про мобілізацію чоловіків з 25 років
|В МЗС розкрили деталі візиту Кулеби до штаб-квартири НАТО
Бізнес
|Модель ШІ Claude 3 від Anthropic випередила GPT-4 у рейтингу Chatbot Arena
|США посилюють стандарти викидів парникових газів для великовантажних автомобілів
|Microsoft і OpenAI об'єднуються для створення суперкомп'ютера «Stargate» вартістю 100 мільярдів доларів
|Amazon One: Оплата за допомогою долоні тепер на вашому смартфоні
|Intel і Microsoft оголошують стратегічне партнерство для конкуренції з Apple
|Виробництво напівпровідників у Південній Кореї зросло найбільше з 2009 року
|Infiniti презентував новий позашляховик QX80