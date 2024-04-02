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Україна застосовує дрони зі ШІ для атак на енергетичну галузь Росії, - CNN
13:23 02.04.2024 |
Атаки України по нафтопереробних заводах (НПЗ) Росії стали можливими завдяки використанню безпілотників з більшою дальністю й обладнання деяких з них штучним інтелектом (ШІ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як пише телерадіокомпанія, Україна продовжує вражати величезну нафтогазову промисловість Росії, яка, попри заборони на імпорт та обмеження цін, залишається найбільшим джерелом доходів для військової машини Росії. Загалом атаки стали можливими не лише завдяки використанню безпілотників з більшою дальністю польоту, але й інтеграції штучного інтелекту до деяких дронів. ШІ, зі свого боку, допомагає дронам орієнтуватись та уникати глушіння.
"Точність в умовах перешкод забезпечується завдяки використанню штучного інтелекту. Кожен літак має бортовий комп'ютер із супутниковими даними та даними про місцевість. Польоти визначаються заздалегідь з нашими союзниками, і літаки дотримуються плану польоту, що дозволяє нам вражати цілі з точністю до метра", - розповіло близьке до української програми безпілотників джерело CNN.
Аналітик Королівського інституту об'єднаних служб Ноя Сільвія, зі свого боку, розповіла про "машинний зір", який є різновидом ШІ. За її словами, обладнаний ним дрон можна "навчити" визначати географію та ціль, до якого він прямує. Водночас БпЛА стає повністю автономний й не потребує зв'язку з супутниками.
Експерт з питань війни з використанням безпілотників і штучного інтелекту Кріс Лінкольн-Джонс зауважив, що рівень "інтелекту" наразі досі дуже низький, оскільки технологія перебуває лише на ранніх стадіях розвитку свого потенціалу.
Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України та Служба безпеки України відмовили CNN в коментарі щодо використання ШІ в дронах.
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