Фінансові новини
- |
- 02.04.24
- |
- 17:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина виділить 576 млн євро на чеську ініціативу з закупівлі снарядів для України
12:54 02.04.2024 |
Німеччина надасть 576 мільйонів євро на чеську ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України, що дозволить покрити вартість 180 тисяч снарядів.
Як пише "Європейська правда", про це агенції Reuters сказали в Міноборони Німеччини.
Минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні пакету допомоги на суму 478 мільйонів євро, не враховуючи підтримку чеської ініціативи щодо боєприпасів.
Тоді ж він оголосив, що внесок Німеччини дозволить покрити вартість 180 тисяч снарядів.
"Таким чином, загальна вартість обох заходів підтримки становить понад один мільярд євро", - сказав представник Міноборони Німеччини.
На частку Німеччини припадатиме 40% цієї ініціативи, повідомили в міністерстві.
Раніше ЗМІ повідомляли, що учасники ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України за межами Європи підписали угоду, в межах якої Київ отримає мільйон боєприпасів - більше, ніж планувалось.
Усього до чеської ініціативи долучились 15 країн, стверджується в матеріалі, зокрема Німеччина, Франція, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.
Чехія очолює ініціативу з забезпечення України щонайменше 800 тисячами боєприпасів, причому це число може потенційно вирости до 1,5 мільйона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Гаазі запрацював реєстр відшкодування збитків Україні, українці можуть подавати позови
|НАБУ і САП затримали ексрадника ОП, посадовця СБУ Артема Шила
|БПЛА атакували підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, на території Татарстану
|Голова АМКУ Кириленко після розслідування Схем задекларував квартиру бабусі на 200 кв. м
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Міжнародний Реєстр збитків: у «Дії» запустили нову опцію для майбутніх репарацій
|В Гаазі запрацював реєстр відшкодування збитків Україні, українці можуть подавати позови
|У Гаазі обговорюють «трибунал для Путіна»
|Україна застосовує дрони зі ШІ для атак на енергетичну галузь Росії, - CNN
|Німеччина виділить 576 млн євро на чеську ініціативу з закупівлі снарядів для України
|НАБУ і САП затримали ексрадника ОП, посадовця СБУ Артема Шила
|БПЛА атакували підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, на території Татарстану
Бізнес
|Модель ШІ Claude 3 від Anthropic випередила GPT-4 у рейтингу Chatbot Arena
|США посилюють стандарти викидів парникових газів для великовантажних автомобілів
|Microsoft і OpenAI об'єднуються для створення суперкомп'ютера «Stargate» вартістю 100 мільярдів доларів
|Amazon One: Оплата за допомогою долоні тепер на вашому смартфоні
|Intel і Microsoft оголошують стратегічне партнерство для конкуренції з Apple
|Виробництво напівпровідників у Південній Кореї зросло найбільше з 2009 року
|Infiniti презентував новий позашляховик QX80