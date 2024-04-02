Німеччина виділить 576 млн євро на чеську ініціативу з закупівлі снарядів для України

Німеччина надасть 576 мільйонів євро на чеську ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України, що дозволить покрити вартість 180 тисяч снарядів.

Як пише "Європейська правда", про це агенції Reuters сказали в Міноборони Німеччини.

Минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні пакету допомоги на суму 478 мільйонів євро, не враховуючи підтримку чеської ініціативи щодо боєприпасів.

Тоді ж він оголосив, що внесок Німеччини дозволить покрити вартість 180 тисяч снарядів.

"Таким чином, загальна вартість обох заходів підтримки становить понад один мільярд євро", - сказав представник Міноборони Німеччини.

На частку Німеччини припадатиме 40% цієї ініціативи, повідомили в міністерстві.

Раніше ЗМІ повідомляли, що учасники ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України за межами Європи підписали угоду, в межах якої Київ отримає мільйон боєприпасів - більше, ніж планувалось.

Усього до чеської ініціативи долучились 15 країн, стверджується в матеріалі, зокрема Німеччина, Франція, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.

Чехія очолює ініціативу з забезпечення України щонайменше 800 тисячами боєприпасів, причому це число може потенційно вирости до 1,5 мільйона.