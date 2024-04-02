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АНАЛІТИКА

ЗСУ збили один із найдорожчих російських дронів

 

Українські військові знищили російський ударно-розвідувальний безпілотний літальний апарат (БПЛА) "Форпост", повідомило повітряне командування "Південь" у Facebook у понеділок, 1 квітня. Безпілотник збила в акваторії Чорного моря Одеська зенітно-ракетна бригада.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш зазначив в ефірі телемарафону, що безпілотник "Форпост" є одним із найдорожчих на озброєнні ЗС РФ, його вартість оцінюють у 7 мільйонів доларів.

За його словами, це досить великий дрон, який може проводити розвідку, а також нести додаткове бойове навантаження у вигляді двох ракет або іншого озброєння, щоб вражати наземні цілі.

Армія РФ активно застосовує дрони-розвідники

Речниця сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські військові стали активніше застосовувати розвідувальні дрони, щоб компенсувати відсутність літаків дальньої радіолокаційної розвідки А-50.

"Якщо минулої доби ми спостерігали понад 200 розвідувальних дронів у нашій зоні відповідальності - від Одещини до Запоріжжя. Цієї доби було трошки менше. Але ворог продовжує розвідку, і, очевидно, що в нього є потреба компенсувати в повітрі А-50 саме в такий спосіб", - розповіла вона в ефірі телемарафону.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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