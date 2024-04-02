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АНАЛІТИКА

Греція готується до передачі Україні великої партії боєприпасів, - ЗМІ

 

Греція планує поставити Україні велику партію боєприпасів. Їх передадуть через Чехію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iEidiseis.

"Уряд готується відправити велику кількість боєприпасів в Україну через Чехію і домагається схвалення відповідного парламентського комітету", - йдеться в матеріалі видання.

Також ЗМІ вказує, що боєприпаси надходитимуть із запасів грецької армії, а Збройні сили Греції оцінили їх як "придатні до використання".

Греція планує їх продати за 150 млн євро. Військові також повідомили, що серед виставлених на продаж боєприпасів є й ті, які досі використовувалися на навчаннях.

Снаряди для України

Нагадаємо, снаряди зараз є однією з головних потреб українських захисників, оскільки їх використання дозволяє стримати наступ російських окупантів.

Минулого місяця президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла близько 800 тисяч боєприпасів, які можна передати Україні поза країнами Євросоюзу. Але для поставок потрібне фінансування.

Низка країн Заходу вже оголосила про те, що приєднуються до ініціативи Чехії. Вони виділили на закупівлю снарядів кошти.

Нещодавно прем'єр України Денис Шмигаль заявив про те, що перші поставки боєприпасів нашим захисникам очікують у квітні.

Нещодавно глава МЗС Чехії Ян Ліпавський сказав, що українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії. Можливе постачання 1,5 мільйона боєприпасів для артилерії.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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