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Новий комісар Ради Європи з прав людини свій перший візит здійснить в Україну
15:58 01.04.2024 |
Новий комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті розпочинає 1 квітня свій шестирічний мандат з обіцянкою поставити права людини в центр порядку денного держав-членів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі Ради Європи.
О'Флаерті повідомив, що свій перший візит на посаді комісара він має намір здійснити до України.
"Я не можу уявити собі нічого більш нагального, ніж подолання наслідків повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке спричинило жахливі людські страждання та руйнування", - сказав О'Флаерті.
Він додав, що має намір "додати перспективу прав людини до найбільших викликів, що стоять перед нашими суспільствами".
Комісар також визначив інші сфери, в яких терміново необхідний сильніший захист прав людини, включаючи кліматичну кризу, управління штучним інтелектом, свободу вираження поглядів, міграцію і зростання мови ненависті, в тому числі антисемітизму і антимусульманських нападів.
Значна частина порядку денного комісара також буде присвячена винесенню боротьби маргіналізованих людей та жертв дискримінації на передній план правозахисних дискусій. "Зокрема, роми та кочівники перебувають у нестерпній ситуації, яка потребує більшої уваги", - сказав комісар.
Крім того, комісар наголосив на своєму намірі зосередитися на питаннях молоді, соціально-економічних правах та правозахисниках, а також використовувати свій мандат для сприяння виконанню рішень Європейського суду з прав людини.
"Права людини впливають на кожен аспект нашого життя. У час, коли вони стикаються з численними викликами, ми повинні знову взяти на себе зобов'язання вплести їх у тканину наших суспільств. Це вимагатиме узгоджених зусиль, і я маю намір відігравати свою роль якнайкраще", - заявив О'Флаерті.
Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні 24 січня обрала новим комісаром із прав людини представника Ірландії, голову Агентства ЄС із фундаментальних прав Майкла О'Флаерті.
Колишня комісарка Дуня Міятович кілька разів бувала в Україні після повномасштабного вторгнення Росії та закликала створити механізм повернення викрадених Росією українських дітей.
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