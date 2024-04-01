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Франція передасть Україні сотні одиниць бронетехніки і ракети до систем ППО SAMP/T
08:24 01.04.2024 |
Франція планує передати Україні сотні одиниць старих, але "все ще функціональних" бронемашин VAB, а також ракети для систем протиповітряної оборони SAMP/T в межах нового пакета допомоги.
Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю газеті La Tribune.
За його словами, такі бронетранспортери потрібні для мобільності українських військ, щоб утримувати настільки велику лінію фронту.
"Це старе обладнання, яке все ще функціонує, і воно буде безпосередньо корисним для України, якщо його передати у великих кількостях. Ми можемо говорити про сотні на 2024 і початок 2025 року", - додав Лекорню.
Бронетранспортери VAB, яким понад 40 років, замінюються у французькій армії на бронетранспортери нового покоління Griffon.
Також у відповідь на прохання України посилити протиповітряну оборону Франція передасть ракети Aster 30 до зенітно-ракетних комплексів SAMP/T.
Також Франція "у дуже стислі терміни розробляє дистанційно керовані боєприпаси, щоб поставити їх українцям уже цього літа", додав Лекорню.
У вівторок Лекорню заявляв, що Франція незабаром зможе поставити Києву 78 самохідних гаубиць Caesar та збільшить поставки снарядів, щоб задовольнити нагальні потреби України в боєприпасах.
Перед цим Лекорню казав також про плани залучити до співпраці з українським ОПК французьку компанію Delair, яка спеціалізується на безпілотниках.
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