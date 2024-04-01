Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція передасть Україні сотні одиниць бронетехніки і ракети до систем ППО SAMP/T

 

Франція планує передати Україні сотні одиниць старих, але "все ще функціональних" бронемашин VAB, а також ракети для систем протиповітряної оборони SAMP/T в межах нового пакета допомоги.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю газеті La Tribune.

За його словами, такі бронетранспортери потрібні для мобільності українських військ, щоб утримувати настільки велику лінію фронту.

"Це старе обладнання, яке все ще функціонує, і воно буде безпосередньо корисним для України, якщо його передати у великих кількостях. Ми можемо говорити про сотні на 2024 і початок 2025 року", - додав Лекорню.

Бронетранспортери VAB, яким понад 40 років, замінюються у французькій армії на бронетранспортери нового покоління Griffon.

Також у відповідь на прохання України посилити протиповітряну оборону Франція передасть ракети Aster 30 до зенітно-ракетних комплексів SAMP/T.

Також Франція "у дуже стислі терміни розробляє дистанційно керовані боєприпаси, щоб поставити їх українцям уже цього літа", додав Лекорню.

У вівторок Лекорню заявляв, що Франція незабаром зможе поставити Києву 78 самохідних гаубиць Caesar та збільшить поставки снарядів, щоб задовольнити нагальні потреби України в боєприпасах.

Перед цим Лекорню казав також про плани залучити до співпраці з українським ОПК французьку компанію Delair, яка спеціалізується на безпілотниках.

За матеріалами: Європейська правда
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9974
  0,2240
 0,57
EUR
 1
 42,1601
  0,2069
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8808  0,08 0,20 39,4284  0,07 0,19
EUR 42,0648  0,07 0,17 42,8776  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на 29.03.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0300  0,10 0,27 39,0550  0,10 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес