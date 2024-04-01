Фінансові новини
- |
- 01.04.24
- |
- 11:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна отримує все більше боєприпасів для німецьких ЗРК Gepard, - Bild
08:13 01.04.2024 |
Днями стало відомо, що постачання боєприпасів до зенітних самохідних установок Gepard дещо покращилося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.
Влітку BILD повідомляв, що у Німеччині не вистачає боєприпасів до зенітних самохідних установок Gepard, а через дефіцит українські зенітники були змушені їх економити. Пізніше у Міноборони ФРН заявили, що нарощують поставки.
Днями в розмові з BILD анонімний офіцер ЗСУ підтвердив, що постачання Gepard боєприпасами дійсно дещо покращилося.
Виробництво снарядів
Нагадаємо, минулого року оборонний концерн Rheinmetall за кілька місяців запустив нову лінію на заводі в Унтерлюс (Нижня Саксонія), щоб наростити виробництво зенітних снарядів.
Загалом Rheinmetall пообіцяв поставити Україні 300 тисяч снарядів калібру 35 мм для Gepard. Але цього року буде спрямовано лише 40 тисяч штук.
Швейцарія відмовилася давати добро на постачання в Україну снарядів Gepard, виготовлених на її території.
На початку 2023 року в Міноборони Німеччини заявили, що запасів боєприпасів для систем Gepard німецького виробництва має вистачити до літа.
Rheinmetall в Україні
Німецький оборонний концерн Rheinmetall постачає Україні значну кількість снарядів та військової техніки.
Rheinmetall є важливим стратегічним партнером України у постачанні 155-мм артилерійських боєприпасів, вже поставлено кілька десятків тисяч снарядів. 2024 року надійдуть ще десятки тисяч боєприпасів 155-мм.
Також Rheinmetall постачає Україні бойові машини піхоти Marder, танки Leopard і зенітки Gepard.
Раніше повідомлялося, що Rheinmetall запустить свій завод в Україні вже цього року. Там розпочнеться спільне виробництво озброєнь, а також ремонт західної техніки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Джонсон пообіцяв поставити на голосування допомогу Україні, - глава комітету Конгресу США
|Зеленський погодив призначення Данілова послом в Молдові
|Зеленський звільнив кілька заступників Єрмака
|Україна та США домовилися про відтермінування виплат за держборгом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Джигир: Міноборони витрачає 70% свого бюджету на виплати військовим і 20% - на озброєння
|Гетманцев закликав ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей
|Франція передасть Україні сотні одиниць бронетехніки і ракети до систем ППО SAMP/T
|Україна отримує все більше боєприпасів для німецьких ЗРК Gepard, - Bild
|Джонсон пообіцяв поставити на голосування допомогу Україні, - глава комітету Конгресу США
|Петиція до Кабміну із закликом переспрямувати кошти від телемарафону і «FreeДому» на ЗСУ набрала 25 тис. голосів
|Зеленський звільнив Шефіра з посади першого помічника та ще чотирьох своїх радників
Бізнес
|Відтепер кожна з федеральних агенцій США має призначити «головного по ШІ»
|Peugeot презентувала нове покоління кросовера 5008
|Місто в Каліфорнії використовує ШІ для виявлення таборів бездомних
|США просять союзників посилити обмеження щодо виробництва чипів у Китаї
|У Нідерландах відкрили найдовший у Європі прототип hyperloop
|Електромобілі китайського виробництва цього року займуть 25% ринку ЄС – FT
|Tesla демонструватиме систему допомоги водієві під час кожного продажу авто в США