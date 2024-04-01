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Петиція до Кабміну із закликом переспрямувати кошти від телемарафону і «FreeДому» на ЗСУ набрала 25 тис. голосів
08:02 01.04.2024 |
Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом переспрямувати кошти, призначені для телемарафонів "Єдині новини" та телеканалу "FreeДом", на фінансування БПЛА і пікапів для Збройних сил України набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.
Згідно з платформою на сайті уряду, петиція була подана 17 січня і станом на 30 березня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.
"Ми вважаємо, що телемарафони "Єдині новини" та "Фрідом" шкідливі для національної безпеки, демократії та економіки України. Ми вимагаємо припинити трансляцію телемарафонів і перерозподілити виділені кошти на потреби оборони країни", - йдеться в тексті петиції.
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