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АНАЛІТИКА

Зеленський звільнив Шефіра з посади першого помічника та ще чотирьох своїх радників

07:54 01.04.2024 |

Політика

 

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Шефіра з посади першого помічника президента.

Відповідний указ №207/2024 оприлюднили на сайті ОПУ.

"Звільнити Шефіра Сергія Нахмановича з посади першого помічника Президента України", - йдеться у документі.

Нагадаємо, Шефір перебував на посаді помічника президента з 21 травня 2019 року. Він також був бізнес-партнером Зеленського по "Кварталу-95".

Крім того, голова держави підписав укази про увільнення від виконання обов'язків трьох позаштатних радників президента - Михайла Радуцького, Сергія Трофімова та Олега Устенка.

Також Зеленський звільнив радницю - уповноважену президента з питань забезпечення прав захисників України Альону Вербицьку та позаштатну уповноважену президента з питань волонтерської діяльності Наталію Пушкарьову.

Днем раніше, 29 березня, голова держави підписав укази про звільнення заступників керівника Офісу президента Олексія Дніпрова та Андрія Смирнова.

Натомість Зеленський призначив на ці посади Олену Ковальську та Ірину Мудру.

Як пише РББК-Україна, кадрові перестановки пов'язані з оптимізацією штату. "Сьогоднішнє звільнення радників та помічників президента пов'язане з оптимізацією штату Офісу президента. Володимир Зеленський очікує подібних зусиль і від інших органів влади", - сказав речник президента Сергій Никифоров.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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