Фінансові новини
- |
- 01.04.24
- |
- 11:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський про атаки по НПЗ у РФ: США не реагували позитивно
07:48 01.04.2024 |
Реакція Сполучених Штатів Америки на українські удари по нафтопереробних заводах (НПЗ) на території Росії була негативною, визнав президент Володимир Зеленський. Водночас він зауважив, що США не можуть цьому запобігти, адже Україна використовує свою зброю.
"Реакція США на це не була позитивною... Ми використовували свої дрони. Ніхто не може сказати нам, що ми не можемо", - сказав Зеленський в інтерв'ю
колумністу The Washington Post, оприлюдненому ввечері 29 березня.
За його словами, в нинішніх умовах браку засобів протиповітряної оборони (ППО) єдиний варіант зупинити російські удари по енергетичній мережі України - змусити Росію "заплатити таку ж ціну".
"Якщо немає ППО, щоб захистити нашу енергосистему, і росіяни атакують її, моє запитання: чому ми не можемо їм відповісти? Їхнє суспільство має навчитися жити без бензину, без дизеля, без електрики. Це справедливо", - зауважив Зеленський.
Він запевнив, що як тільки РФ припинить атаки, Україна також зупиниться.
Зеленський: ATACMS потрібні для ударів по авіації РФ у Криму
Водночас Зеленський попередив, що "безпілотників недостатньо для перемоги у війні", бо "це не ракети".
"Коли у Росії є ракети, а у нас немає, вони атакують ракетами все: газ, енергетику, школи, заводи, цивільні будівлі. ATACM-300s - це відповідь", - сказав він.
За його словами, Україна використовувала б ці далекобійні ракети не для атак по території Росії, а для ураження аеродромів в окупованому Криму, з яких війська РФ запускають літаки з високоточними ракетами та атакують українські міста.
"Коли Росія дізнається, що ми можемо знищити ці літаки, вони не будуть атакувати з Криму. Це як з морським флотом. Ми їх витіснили з наших територіальних вод. Зараз ми їх витіснимо з аеропортів Криму", - сказав він.
Зеленський: Без допомоги США ми будемо змушені відступати
На запитання, чи вважає він президента США Джо Байдена надто обережним у постачанні зброї, Зеленський відповів, що той "обережний щодо ядерного удару з боку Росії".
"Путін - божевільний. У світі немає нікого, хто міг би на 100 відсотків сказати, що він буде робити. Ось чому Байден обережний. Путін підступний, але не розумний. Коли ви боретеся з розумною людиною - це бій за правилами, а коли з підступною - це завжди небезпечно", - сказав він.
При цьому Зеленський визнав, що зволікання Конгресом США з затвердженням військової допомоги дорого обійшлося Україні, зокрема унеможливило планування подальших воєнних операцій.
"Якщо немає підтримки США, це означає, що у нас немає ні ППО, ні ракет Patriot, ні засобів радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися назад, відступати крок за кроком, маленькими кроками", - наголосив президент.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Джонсон пообіцяв поставити на голосування допомогу Україні, - глава комітету Конгресу США
|Зеленський погодив призначення Данілова послом в Молдові
|Зеленський звільнив кілька заступників Єрмака
|Україна та США домовилися про відтермінування виплат за держборгом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Джигир: Міноборони витрачає 70% свого бюджету на виплати військовим і 20% - на озброєння
|Гетманцев закликав ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей
|Франція передасть Україні сотні одиниць бронетехніки і ракети до систем ППО SAMP/T
|Україна отримує все більше боєприпасів для німецьких ЗРК Gepard, - Bild
|Джонсон пообіцяв поставити на голосування допомогу Україні, - глава комітету Конгресу США
|Петиція до Кабміну із закликом переспрямувати кошти від телемарафону і «FreeДому» на ЗСУ набрала 25 тис. голосів
|Зеленський звільнив Шефіра з посади першого помічника та ще чотирьох своїх радників
Бізнес
|Відтепер кожна з федеральних агенцій США має призначити «головного по ШІ»
|Peugeot презентувала нове покоління кросовера 5008
|Місто в Каліфорнії використовує ШІ для виявлення таборів бездомних
|США просять союзників посилити обмеження щодо виробництва чипів у Китаї
|У Нідерландах відкрили найдовший у Європі прототип hyperloop
|Електромобілі китайського виробництва цього року займуть 25% ринку ЄС – FT
|Tesla демонструватиме систему допомоги водієві під час кожного продажу авто в США