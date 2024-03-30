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АНАЛІТИКА

Коаліція винищувачів: Бельгія виділяє 100 млн євро на обслуговування F-16

 

Уряд Бельгії на засіданні 29 березня схвалив виділення 25-го пакета підтримки для України, який передбачає кошти на обслуговування винищувачів F-16.

Про це у Twitter (X) написала міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер, повідомляє "Європейська правда".

"Рада міністрів схвалила 25-й пакет підтримки для України: 100 мільйонів євро на обслуговування та підтримку винищувачів F-16 у межах міжнародної коаліції F-16", - зазначила вона.

Зазначимо, що на сайті уряду Бельгії відповідного оголошення немає. Рішення стосовно України, ухвалені бельгійськими міністрами, стосуються скерування гуманітарної допомоги.

Бельгія - одна з тринадцяти країн, які беруть участь у коаліції з надання Україні винищувачів F-16.

За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.

Сама ж Бельгія планує почати поставки F-16, які поступово замінює на більш сучасні F-35, з 2025 року.
Ключові теги: Бельгія
 

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