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Коаліція винищувачів: Бельгія виділяє 100 млн євро на обслуговування F-16
23:35 29.03.2024 |
Уряд Бельгії на засіданні 29 березня схвалив виділення 25-го пакета підтримки для України, який передбачає кошти на обслуговування винищувачів F-16.
Про це у Twitter (X) написала міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер, повідомляє "Європейська правда".
"Рада міністрів схвалила 25-й пакет підтримки для України: 100 мільйонів євро на обслуговування та підтримку винищувачів F-16 у межах міжнародної коаліції F-16", - зазначила вона.
Зазначимо, що на сайті уряду Бельгії відповідного оголошення немає. Рішення стосовно України, ухвалені бельгійськими міністрами, стосуються скерування гуманітарної допомоги.
Бельгія - одна з тринадцяти країн, які беруть участь у коаліції з надання Україні винищувачів F-16.
За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.
Сама ж Бельгія планує почати поставки F-16, які поступово замінює на більш сучасні F-35, з 2025 року.
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