Зеленський: Данілов буде працювати на дипломатичному напрямі

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов працюватиме "на дипломатичному напрямі", заявив президент Володимир Зеленський під час представлення в п'ятницю, 29 березня, нового секретаря РНБО Олександра Литвиненка.

"Глава держави подякував попередньому секретарю РНБО Олексію Данілову за роки потужної, професійної роботи й зазначив, що він продовжить свою діяльність на дипломатичному напрямі", - повідомляється на сайті президента.

Чи означає це, що Зеленський призначить Данілова послом, і якщо так - то в яку країну, в повідомленні не уточнюється.

Зеленський чекає від РНБО "більше прогнозованості"

Зеленський анонсував оновлення роботи РНБО на чолі з Литвиненком. "Олександр Валерійович працював у РНБО, і зараз цей досвід може поєднати з досвідом роботи на посаді керівника Служби зовнішньої розвідки України. Фактично саме в такому зв'язку - РНБО та СЗР - варто розглядати те, як і над чим далі має працювати Рада нацбезпеки та її апарат", - сказав він.

Як пише сайт президента, Зеленський "поставив перед новим секретарем і апаратом РНБО низку завдань, перше з яких - більше прогнозованості".

"РНБО має всі можливості, щоб об'єднати аналітичний потенціал українських розвідок та інших органів, які функціонують у сфері національної безпеки. Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави", - сказав він.

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Перестановки відбулися одразу у чотирьох органах: РНБО, Ставці верховного головнокомандувача, ГУР МО, Службі зовнішньої розвідки. Ці кадрові рішення готувалися давно, хоча привід для них міг виникнути і випадково.

