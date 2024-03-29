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Зеленський: Данілов буде працювати на дипломатичному напрямі
16:20 29.03.2024 |
Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов працюватиме "на дипломатичному напрямі", заявив президент Володимир Зеленський під час представлення в п'ятницю, 29 березня, нового секретаря РНБО Олександра Литвиненка.
"Глава держави подякував попередньому секретарю РНБО Олексію Данілову за роки потужної, професійної роботи й зазначив, що він продовжить свою діяльність на дипломатичному напрямі", - повідомляється на сайті президента.
Чи означає це, що Зеленський призначить Данілова послом, і якщо так - то в яку країну, в повідомленні не уточнюється.
Зеленський чекає від РНБО "більше прогнозованості"
Зеленський анонсував оновлення роботи РНБО на чолі з Литвиненком. "Олександр Валерійович працював у РНБО, і зараз цей досвід може поєднати з досвідом роботи на посаді керівника Служби зовнішньої розвідки України. Фактично саме в такому зв'язку - РНБО та СЗР - варто розглядати те, як і над чим далі має працювати Рада нацбезпеки та її апарат", - сказав він.
Як пише сайт президента, Зеленський "поставив перед новим секретарем і апаратом РНБО низку завдань, перше з яких - більше прогнозованості".
"РНБО має всі можливості, щоб об'єднати аналітичний потенціал українських розвідок та інших органів, які функціонують у сфері національної безпеки. Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави", - сказав він.
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