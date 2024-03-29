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Зеленський назвав пріоритети в роботі РНБО
13:30 29.03.2024 |
Президент України Володимир Зеленський серед пріоритетів Ради національної безпеки і оборони (РНБО) назвав прогнозованість, санкційну політику, реалізацію національних орієнтирів.
"Перше - більше прогнозованості, саме цієї функції. Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Друге - продовження виконання всіх поточних завдань системи РНБО. І особливо уважно - щодо санкційної політики нашої держави", - сказав він, виступаючи на засіданні РНБОУ, першому після призначення секретарем Ради Олександра Литвиненка.
"Третє - доктринальна робота. Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації - це те, що потрібно і зараз, і після війни. Четверте - кібербезпека та інформація. РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері", - зазначив Зеленський.
"І п'яте - робота Ставки, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень - усе це, звичайно, має бути продовжене. Очевидний пріоритет - це оборона нашої держави та захист нашого суспільства", - додав він.
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