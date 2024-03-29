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Кулеба попередив Індію про «червону лінію» через співпрацю з Росією
08:46 29.03.2024 |
Глава МЗС України Дмитро Кулеба попередив Індію про "червоні лінії" у разі фінансування військової машини РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і Times of India.
"Наше завдання - передати Нью-Делі просте послання. Коли ви вирішите співпрацювати з Росією, будь ласка, знайте, що червоною лінією для України є фінансування російської військової машини", - наголосив глава МЗС України.
Він також заявив, що співпраця між Індією та Росією багато в чому ґрунтується на радянській спадщині.
"Це не та спадщина, яка зберігатиметься століттями. Це спадщина, яка випаровується", - зазначив міністр.
За словами Кулеби, Україна має намір зміцнити зв'язки з Індією. Він наголосив, що обидві країни виграють від розширення торгових та технологічних зв'язків.
"Ми зацікавлені в імпорті деяких видів важкого машинобудування, що їх виробляє Індія", - сказав він.
Міністр закордонних справ також запропонував індійським компаніям участь у повоєнному відновленні України.
"Після війни Україна стане однією з найбільших будов світу. Україна хоче, щоб індійський бізнес взяв у цьому участь", - зазначив Кулеба.
Візит Кулеби до Індії
У середині березня індійські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Кулеба здійснить свій перший робочий візит до Індії наприкінці березня.
Пізніше Bloomberg повідомив, що Кулеба під час візиту до Індії спробує переконати місцеву владу підтримати мирну ініціативу України. Також у нього запланована зустріч із главою МЗС Індії Субраманьямом Джайшанкаром.
25 березня Кулеба підтвердив, що відвідає Індію наприкінці березня. Він зазначив, що його візит до Нью-Делі має зміцнити відносини між країнами. Повідомлялося, що під час візиту він проведе зустрічі з міністром закордонних справ для обговорення питань, що стосуються двостороннього партнерства та співробітництва з регіональних та глобальних питань.
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