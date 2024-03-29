Масована атака Росії. «Кинджали» вдарили по Стрию біля Львова, ракети з Ту-95 били біля Івано-Франківська

29 березня Росія завдає нового комбінованого удару по Україні "шахедами", крилатими ракетами з Ту-95МС та аеробалістичними "кинджалами" з Міг-31.

Атака розпочалась після опівночі з "шахедів", які майже всю ніч атакували центральні та західні області України, розвідуючи систему ППО.

Після 4 ранку на територію України залетіли запущені з Ту-95МС крилаті ракети, а близько 5 ранку Росія вдарила "кинджалами".

Як повідомили Повітряні сили, Росія запустила кілька "кинджалів", які вдарили по Львівщині біля Стрия. У це місто росіяни били під час атаки 24 березня - по газових об'єктах.

Про удар "кинджалом" біля Стрия повідомив керівник Львівщини Максим Козицький.

При цьому близько 5 години ранку, як Повідомили повітряні сили, Росія балістичними ракетами вдарила по південних і центральних регіонах, зокрема у напрямку Кременчука та Дніпра, там лунали вибухи. Також повідомляли про удар біля Миргорода.

Після 5 години ранку перші групи крилатих ракет з Ту-95 через Волинь досягли Львівщини, решта ракет прямувала на захід через Хмельниччину, Житомирщину та Вінниччину. Зрештою ракети попрямували у бік Івано-Франківська.

Біля цих міст, як повідомляють у соцмережах, лунають вибухи, працює ППО.

Після 5.30 Повітряні сили кілька разів повідомляли про нові ракети, які атакували цілі біля Франківська. Під час минулих атак у цьому регіоні росіяни били по Бурштинській ТЕЦ.

Повітряна тривога закінчилась після 6 години ранку.