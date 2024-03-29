Фінансові новини
- |
- 29.03.24
- |
- 00:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Посли G7 закликали до доброчесного відбору нового керівництва ВККС
23:10 28.03.2024 |
Посли країн "Групи семи" в Україні прокоментували нещодавнє звільнення голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів, покликаної перевіряти суддів на доброчесність, Романа Ігнатова на тлі скандалу з його нібито російським громадянством.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", посли написали у Twitter (X).
Дипломати G7 підкреслили, що "уважно стежать" за новинами ВККС і "закликають до прозорого процесу відбору нового керівництва, яке має бути доброчесним і незалежним".
"Просування реформ і наповнення судів перевіреними суддями має вирішальне значення для суспільної довіри до судової влади й інвестицій приватного сектора", - додали посли.
Напередодні стало відомо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів задовольнила заяву свого голови Романа Ігнатова про звільнення з посади, а також вихід зі складу ВККС.
Це сталось після того, як ЗМІ повідомили про нібито виявлене в Ігнатова російське громадянство. Його існування сам ексголова ВККС заперечував. Паралельно Державне бюро розслідувань веде розслідування стосовно Ігнатова за статтею про держзраду.
Нагадаємо, що Романа Ігнатова на інших членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів призначила в червні 2023 року Вища рада правосуддя. Це було одним із завдань для України, які вона отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВВП України зріс у 2023 р. на 5,3% - Держстат
|Танкові снаряди, дрони і не тільки. Німеччина передала Україні великий пакет допомоги
|Нове посилення Єрмака та Буданова. Навіщо Зеленський звільнив секретаря РНБО та голову СЗР
|Посли ЄС ухвалили продовження «торговельного безвізу» для України з уточненням
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: Переговори щодо ініціативи Чехії завершені, Україна отримає 1 млн снарядів
|Посли G7 закликали до доброчесного відбору нового керівництва ВККС
|Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Джонсоном
|Зеленський: ЗСУ стримали росіян взимку, але до великого їхнього наступу не готові
|Відбулося надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів у зв'язку з обстрілами РФ української критичної інфраструктури
|Танкові снаряди, дрони і не тільки. Німеччина передала Україні великий пакет допомоги
Бізнес
|В очікуванні X Elite: Google створив Chrome для ноутбуків з процесорами Snapdragon
|Nissan планує випустити 16 нових електрифікованих автомобілів до 2026 року
|Глобальна проблема. Starlink продається на чорних ринках у всьому світі, - Bloomberg
|У Верховній Раді зареєстрували «законопроєкт про регулювання телеграму»
|Закон про цифрові ринки: ЄС перевіряє Google, Apple і Meta
|AMD анонсувала FSR 3.1 та випустила AMD Software Adrenalin Edition 24.3.1 із підтримкою Dragon’s Dogma 2
|Більшість ігор для Windows повинні «просто працювати» на майбутніх ноутбуках з процесорами Snapdragon ─ Qualcomm