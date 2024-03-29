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АНАЛІТИКА

Посли G7 закликали до доброчесного відбору нового керівництва ВККС

23:10 28.03.2024 |

Політика

 

Посли країн "Групи семи" в Україні прокоментували нещодавнє звільнення голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів, покликаної перевіряти суддів на доброчесність, Романа Ігнатова на тлі скандалу з його нібито російським громадянством.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", посли написали у Twitter (X).

Дипломати G7 підкреслили, що "уважно стежать" за новинами ВККС і "закликають до прозорого процесу відбору нового керівництва, яке має бути доброчесним і незалежним".

"Просування реформ і наповнення судів перевіреними суддями має вирішальне значення для суспільної довіри до судової влади й інвестицій приватного сектора", - додали посли.

Напередодні стало відомо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів задовольнила заяву свого голови Романа Ігнатова про звільнення з посади, а також вихід зі складу ВККС.

Це сталось після того, як ЗМІ повідомили про нібито виявлене в Ігнатова російське громадянство. Його існування сам ексголова ВККС заперечував. Паралельно Державне бюро розслідувань веде розслідування стосовно Ігнатова за статтею про держзраду.

Нагадаємо, що Романа Ігнатова на інших членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів призначила в червні 2023 року Вища рада правосуддя. Це було одним із завдань для України, які вона отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.

 

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