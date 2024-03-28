Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Джонсоном

Президент Володимир Зеленський 28 березня повідомив про телефонну розмову зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Telegram-каналі.

Під час розмови Зеленський подякував Джонсону, обом партіям Конгресу, президенту США та американцям загалом за підтримку України з початку повномасштабного російського вторгнення.

Також він розповів спікеру нижньої палати Конгресу про останні російські обстріли та руйнування інфраструктури й наголосив на необхідності якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для України.

"Ми усвідомлюємо, що в Палаті представників є різні позиції щодо того, як це зробити, але головне - щоб питання допомоги Україні залишалося чинником об'єднання", - додав Зеленський.

Сторони ще обговорили необхідність боротьби з джерелами фінансування Росією війни та використання заморожених російських активів на користь України.

Як відомо, схвалення Конгресом США понад 60 мільярдів доларів допомоги для України наразі блокують республіканці в Палаті представників. Білий дім неодноразово застерігав, що це суттєво шкодить військовим зусиллям Києва на полі бою.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон раніше фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами - щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.