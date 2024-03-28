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АНАЛІТИКА

Зеленський: ЗСУ стримали росіян взимку, але до великого їхнього наступу не готові

18:32 28.03.2024 |

Політика

 

Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CBS News, що українським військовим вдалося стримати наступ російських окупантів взимку. Водночас він визнав, що Збройні Сили України не готові до великого російського наступу.

"Ми стабілізували ситуацію. Вона краща, ніж була два-три місяці тому, коли у нас був великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів зброї", - сказав президент.

Попри нестачу артснарядів, Силам оборони вдавалося "тримати росіян на відстані", зазначив Зеленський.

Проте, додав він, до великого наступу загарбників, який може відбутися наприкінці травня або на початку червня, українська армія не готова.

Глава держави наголосив, що для того, щоб підготуватися до удару ворога, Україні потрібна негайна допомога від західних союзників.

"Нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію <...> Я кажу, що нам потрібна допомога прямо зараз", - акцентував Зеленський.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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