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Відбулося надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів у зв'язку з обстрілами РФ української критичної інфраструктури
16:58 28.03.2024 |
У штаб-квартирі НАТО в четвер, 28 березня, відбулося надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів, скликане за ініціативою української сторони у зв'язку з ракетними обстрілами Росією української критичної інфраструктури.
Як повідомляє пресслужба Місії України при НАТО у фейсбуці, міністр оборони України Рустем Умєров поінформував союзників про наслідки російських атак, заходи реагування, яких вживає Україна, й закликав держави - члени НАТО надати додаткові системи ППО та ПРО і ракети до них для того, щоб захистити українські міста й громадян.
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