Знову немає депутатів: Рада не ухвалила жодного рішення і розійшлась

Верховна Рада на пленарному засіданні у четвер, 28 березня, не ухвалила жодного рішення через недостатню кількість депутатів.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Він уточнив, що сьогодні у Верховній Раді виступила голова Національної Асамблеї Франції Яель Брон-Піве.

Після цього депутати провалили блокуючі постанови, які не дозволяли спікеру підписати законопроєкти:

* №9667-1 про уточнення правових засад регулювання Фондом участі банків у системі гарантування вкладів фізичних осіб;

* №10313-1 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

"На цьому засідання у березні завершились... Наступного разу Рада збереться через два тижні", - додав Железняк.

Як повідомлялося, минулого тижня Верховна Рада підтримала масштабну реформу вищої освіти, розблокувала експорт біогазу до Європи газопроводами, встановила покарання за порушення закону про лобізм та підтримала законопроєкт про вирощування ГМО-сортів бавовни.