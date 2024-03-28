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АНАЛІТИКА

У Раді з'являються деякі божевільні законопроекти, - євродепутат

12:41 28.03.2024 |

Політика

 

Депутати Верховної ради не завжди дотримуються демократичних стандартів, пропонуючи законопроекти, які не вписуються у правову систему ЄС.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала депутат Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель.

"Ми бачимо деякі, скажімо так, тривожні ознаки, і ми бачимо деякі божевільні законопроекти, які не вписуються в acquis ЄС (правову систему Євросоюзу, - ред. ), які не вписуються в це прагнення стати його членом", - сказала вона.

Відео на тему:


Фон Крамон-Таубадель висловила респект усім колегам у Раді, всім колегам, які працюють у виконавчій владі, за розробку відповідних законопроектів для членства в ЄС, потім за їхнє ухвалення, потім за реалізацію.

"Так що багато, безумовно, робиться. І набагато більше, ніж очікували багато хто в Європейському Союзі", - сказала вона, зазначивши, що існує чітка єдність у реформуванні країни, просуванні правильних законопроектів, забезпеченні того, щоб все йшло європейським шляхом.

"Але є і другий аспект, і це управління, а управління означає інклюзивність, означає права опозиції, означає парламентський плюралізм, означає включення громадянського суспільства, означає роботу, скажімо так, з місцевими експертами, а не лише з небагатьма людьми в президентській адміністрації", - додала євродепутат.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, станом на січень 2024 року більшість українців висловлюють недовіру державному апарату (чиновникам), яким не довіряють 75%. Також українці не довіряють політичним партіям (72%), Верховній раді (70%).

Низький рівень довіри і до депутатів. У грудні 2023 року більшість опитаних не довіряли лідеру фракції Батьківщина Юлії Тимошенко (85%), лідеру партії ОПЗЖ Юрію Бойку (81%), Петру Порошенку з фракції "ЄС" (74%), народним депутатам від "Слуги народу" Мар'яні Безуглій (58,5%) та Давиду Арахамії (57%).
За матеріалами: РБК-Україна
 

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