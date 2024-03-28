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АНАЛІТИКА

Шмигаль прибув на міжурядові переговори до Варшави

Шмигаль прибув на міжурядові переговори до Варшави

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 28 березня прибув до Варшави на міжурядові консультації за участі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, де спробує вирішити суперечливі питання у відносинах з сусідньою країною.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про прибуття глави українського уряду у своєму Twitter (Х) повідомив Туск. "Денисе Шмигаль, ласкаво просимо до Варшави! Без вільної України не буде безпечної Європи", - написав Туск, вітаючи главу українського уряду.

Керівник канцелярії прем'єр-міністра Ян Грабець сказав напередодні зустрічі Туска та Шмигаля, що "важко очікувати якогось прориву після цих переговорів, якоїсь спеціальної домовленості, наприклад, щодо питань сільського господарства".

Очікують, що на зустрічі йтиметься не лише про ситуацію в сільському господарстві та на польсько-українському кордоні, а й про спільне виробництво боєприпасів, енергетику, передачу електроенергії та культуру.

У вівторок заступник міністра закордонних справ Анджей Шейна заявив, що також можуть обговорювати вступ України до ЄС і НАТО та історичні питання.

Напередодні переговорів Туска та Шмигаля віцепрем'єрка Ольга Стефанішина розповіла "ЄП", що Україна станом на сьогодні не має діалогу з Польщею стосовно розблокування кордону.

Раніше Туск висловив сподівання, що польська та українська сторони досягнуть домовленості щодо сільськогосподарських питань до зустрічі урядів у Варшаві, але цього не сталося.
Ключові теги: Польща
 

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