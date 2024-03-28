Фінансові новини
- |
- 28.03.24
- |
- 13:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шмигаль прибув на міжурядові переговори до Варшави
11:37 28.03.2024 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 28 березня прибув до Варшави на міжурядові консультації за участі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, де спробує вирішити суперечливі питання у відносинах з сусідньою країною.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Про прибуття глави українського уряду у своєму Twitter (Х) повідомив Туск. "Денисе Шмигаль, ласкаво просимо до Варшави! Без вільної України не буде безпечної Європи", - написав Туск, вітаючи главу українського уряду.
Керівник канцелярії прем'єр-міністра Ян Грабець сказав напередодні зустрічі Туска та Шмигаля, що "важко очікувати якогось прориву після цих переговорів, якоїсь спеціальної домовленості, наприклад, щодо питань сільського господарства".
Очікують, що на зустрічі йтиметься не лише про ситуацію в сільському господарстві та на польсько-українському кордоні, а й про спільне виробництво боєприпасів, енергетику, передачу електроенергії та культуру.
У вівторок заступник міністра закордонних справ Анджей Шейна заявив, що також можуть обговорювати вступ України до ЄС і НАТО та історичні питання.
Напередодні переговорів Туска та Шмигаля віцепрем'єрка Ольга Стефанішина розповіла "ЄП", що Україна станом на сьогодні не має діалогу з Польщею стосовно розблокування кордону.
Раніше Туск висловив сподівання, що польська та українська сторони досягнуть домовленості щодо сільськогосподарських питань до зустрічі урядів у Варшаві, але цього не сталося.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нове посилення Єрмака та Буданова. Навіщо Зеленський звільнив секретаря РНБО та голову СЗР
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС ухвалили продовження «торговельного безвізу» для України з уточненням
|Стало відомо, як в Україні хочуть реформувати владу на місцях згідно з Ukraine Facility
|Курс гривні до всіх валют встановлюватиметься щодня, довідковий курс долара буде доповнено курсом євро - НБУ
|Світовий банк затвердив кредит DPL для України на $1,5 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Раді з'являються деякі божевільні законопроекти, - євродепутат
|Шмигаль прибув на міжурядові переговори до Варшави
|Польща є прикладом для України в реформі місцевого самоврядування - Верещук
|Експосол Трампа та свідок імпічменту Сондленд зареєструвався як лобіст допомоги Україні
|Нове посилення Єрмака та Буданова. Навіщо Зеленський звільнив секретаря РНБО та голову СЗР
|Стало відомо, як в Україні хочуть реформувати владу на місцях згідно з Ukraine Facility
Бізнес
|У Верховній Раді зареєстрували «законопроєкт про регулювання телеграму»
|Закон про цифрові ринки: ЄС перевіряє Google, Apple і Meta
|AMD анонсувала FSR 3.1 та випустила AMD Software Adrenalin Edition 24.3.1 із підтримкою Dragon’s Dogma 2
|Більшість ігор для Windows повинні «просто працювати» на майбутніх ноутбуках з процесорами Snapdragon ─ Qualcomm
|CEO NVIDIA Дженсен Хуанг пообіцяв повністю згенеровані ШІ ігри через 10 років
|Мін'юст США подав позов проти Apple, звинувативши компанію в монополізації ринку смартфонів
|Наступник Snapdragon 7+ Gen 2: Qualcomm представила чип Snapdragon 7+ Gen 3 з ядром Cortex X4