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АНАЛІТИКА

Експосол Трампа та свідок імпічменту Сондленд зареєструвався як лобіст допомоги Україні

 

Колишній посол Дональда Трампа у ЄС Гордон Сондленд, який став ключовим свідком у першій процедурі імпічменту Трампа, зареєструвався як лобіст для підтримки України у війні з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Сондленд, який працював послом Трампа в Європейському Союзі до того, як опинився в центрі розслідування справи про імпічмент, минулого тижня зареєструвався як іноземний агент України та ЄС, згідно з документами Міністерства юстиції США.

Він пояснив, що зареєструвався з міркувань обережності у зв'язку з жорсткою політикою Міністерства юстиції щодо іноземного лобіювання. Сондленд сказав, що адвокує допомогу для України на волонтерських засадах.

"Мене не наймала Україна. Мені не платить Україна. Тут немає ніяких грошей. Я просто допомагаю Україні відстоювати її інтереси разом з людьми, яких я знаю в Конгресі та інших органах", - сказав він в інтерв'ю виданню.

Сондленд зазначив, що він також працює з ЄС та Європейським центральним банком над тим, щоб отримати схвалення на надання більшої допомоги Україні.

"Я зареєструвався відповідно до (Закону про реєстрацію іноземних агентів), тому що якщо ви цього не зробите, це повернеться проти вас... Я хочу мати можливість переконливо доводити, що ми повинні підтримувати Україну, і я не хочу, щоб мене звинувачували в порушенні FARA, коли я це роблю", - сказав він.

Нагадаємо, під час розслідування щодо імпічменту в Палаті представників Конгресу США у 2019 році Сондленд надав свідчення проти Трампа.

Він був глибоко залучений в зусилля зі створення тиску на Україну з боку Трампа та запевняв, що "ми слідували вказівкам президента".

Вже за два дні після остаточного голосування щодо імпічменту Сондленд був знятий з посади.
Ключові теги: США
 

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