Британія модернізує дрони для України, щоб росіяни не змогли їх «посадити», - Reuters

Інженери компанії Evolve Dynamics працюють над технологією, яка могла б допомогти українським розвідувальним дронам довше залишатися в небі навіть у разі того, якщо Росія спробує придушити їх електронним способом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання пише, що це важлива частина міжнародних зусиль союзників України з підтримки її програми безпілотників.

Вона має дати Україні перевагу перед РФ, яка має у своєму розпорядженні набагато більше ресурсів.

"Компанії з десятків країн постачали в Україну дрони та їхні комплектуючі. Деякі з них, наприклад Evolve Dynamics, також фокусуються на технологічних досягненнях, покликаних протистояти потужним можливостям Росії в галузі радіоелектронної боротьби", - пише видання.

Дрони постійно модернізуються

Розробляючи альтернативні алгоритми радіозв'язку, компанія прагне ускладнити можливості Росії щодо глушіння сигналу від її дронів-розвідників.

Обидві сторони активізували розгортання систем РЕБ, які можуть порушити частоти, що передають команди від оператора до безпілотників, змушуючи їх падати з неба або промахуватися повз ціль.

"Це постійна гра в пінг-понг між противниками", - сказав виконавчий директор Evolve Dynamics Майк Дьюхерст.

За його оцінками, за останні два з половиною роки було зроблено 85 оновлень дронів Sky Mantis.

Компанія вже відправила в Україну свої розробки

Evolve Dynamics наразі має близько 100 дронів-розвідників Sky Mantis, що літають в Україні, що робить її одним із п'яти-десяти великих британських постачальників дронів для ЗСУ.

Дьюхерст щомісяця їздить в Україну. Минулого місяця військовий підрозділ з України попросив Evolve Dynamics внести зміни у свою технологію, щоб зробити її безпечнішою для оператора.

Постачання дронів в Україну

Нещодавно Нідерланди оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні в розмірі 350 млн євро. Серед іншого ЗСУ отримають нові дрони.

Також Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 60 млн фунтів стерлінгів (понад 75 млн доларів), до якого увійдуть дрони і протиповітряна оборона.

А вчора стало відомо, що французька компанія Delair передасть Україні 400 розвідувальних дронів. Контракт на їхнє виробництво вже укладено.