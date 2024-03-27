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Бронювання військовозобов'язаних з високою зарплатою було відхилено
19:30 27.03.2024 |
Правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, були відхилені комітетом Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Про це в коментарі LIGA.net розповів нардеп від Слуги народу, член профільного комітету Ігор Копитін.
За словами Копитіна, були окремі пропозиції щодо бронювання осіб, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, але вони були відхилені "навіть без обговорення".
"Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип "війна для бідних". А це неприпустимо" - наголосив нардеп.
Копитін зауважив, що в комітеті відбувається попередній розгляд.
"Можливо, у сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їх врахування", - додав він.
Нагадуємо:
Глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що влада буде враховувати побажання представників бізнесу у питанні бронювання у новому законі про мобілізацію.
У січні повідомлялось, що Верховна Рада готує законопроєкт, який передбачатиме новий підхід до бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, пропонується ввести щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.
Раніше повідомлялось, що Офіс президента, Кабінет Міністрів та народні депутати розглядають оновлення механізму мобілізації, яке полягатиме в бронюванні військовозобов'язаних, які сплачують певну суму податків.
На початку березня стало відомо, що Кабінет Міністрів України напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов'язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.
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