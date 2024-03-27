Україна долучиться до ініціативи ОЕСР «Індикатори публічної доброчесності»

Україна приєднається до ініціативи «Індикатори публічної доброчесності» Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та здійснюватиме збір інформації найближчими місяцями.

Про це повідомив голова НАЗК Віктор Павлущик під час сесії «Індикатори публічної доброчесності ОЕСР» на Глобальному форумі ОЕСР з питань боротьби з корупцією та доброчесності 2024, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу НАЗК.

«НАЗК братиме активну участь у процесі збору даних в межах розділів «Якість стратегічних рамок» та «Підзвітність у формуванні державної політики» у 2024 році. Ми надамо точну та своєчасну інформацію, адже прагнемо зробити свій внесок в успіх цієї ініціативи та продемонструвати нашу відданість просуванню прозорості та підзвітності. Існуючі дані ОЕСР вже вивчаються НАЗК для вдосконалення та коригування чинних політик», - сказав голова НАЗК.

Віктор Павлущик

Павлущик зауважив, що для України це можливість зміцнити національну систему доброчесності та узгодити наші антикорупційні зусилля з найкращими міжнародними практиками.

Крім того, він підкреслив, що минулого тижня НАЗК направило лист ОЕСР на знак підтвердження готовності України приєднатися до ініціативи та подякував Секретаріату ОЕСР за підтримку і сприяння участі України в ній.

У НАЗК зазначили, що українська делегація, у складі якої представники НАЗК, Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищого антикорупційного суду, Міністерства юстиції України та інші, бере участь у Форумі протягом 25-29 березня.

Як повідомлялося, ОЕСР об'єднує 38 найрозвиненіших країн світу. Метою діяльності ОЕСР є створення найкращих рішень для державної політики, яка сприятиме економічному процвітанню, рівним можливостям і добробуту.

У 2022 році Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав заявку на вступ України до ОЕСР.