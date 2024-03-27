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АНАЛІТИКА

ООН зафіксувала страту російськими окупантами 32 українських полонених за зиму - звіт

 

У 38-му звіті ООН щодо ситуації з правами людини в Україні за період з 1 грудня 2023 року до 29 лютого 2024 року організація зафіксувала страту окупантами 32 українських військовополонених, що набагато більше, ніж за будь-який із попередніх періодів.

Експерти провели інтерв'ю з 60 українськими військовими, нещодавно звільненими з полону.

Українські військові розповіли про жахливе ставлення в полоні в окупантів, неможливість спілкуватися з родинами та відсутність задовільного харчування і медичної допомоги.

Зокрема, російські військові та посадовці катують полонених, застосовують побиття, електричний струм, змушують довго перебувати в незручному положенні, погрожують розстрілом або імітують його. Більше половини полонених пережили сексуальне насильство.

У звіті зазначають, що ці дані підтверджують, що російська армія продовжує застосовувати раніше встановлені практики катувань, жорстокого поводження, смертей у полоні, тримання під вартою без зв'язку із зовнішнім світом, насильницьких зникнень і жахливих умов утримання.

"Окрім цього, ММПЛУ задокументувала достовірні повідомлення про страту щонайменше 32 українських військовополонених у 12 окремих випадках у період з грудня 2023 року до лютого 2024 року, що значно більше, ніж за будь-який із попередніх періодів. ММПЛУ провела незалежну верифікацію трьох зі згаданих випадків", - йдеться у звіті.

ООН також наводить дані про інтерв'ю з 44 російськими військовополоненими, які, хоч і не заявляють про катування в офіційних місцях утримання, давали "свідоцтва про катування та жорстоке поводження в місцях їхнього тимчасового перебування після евакуації з поля бою".

Крім того, звіт місії містить інформацію про насильство російської адміністрації щодо жителів окупованих територій України. Зокрема йдеться про вбивства цивільних осіб, довільні затримання та обмеження свободи вираження поглядів.

За даними ООН, загальна кількість встановлених втрат серед цивільних в Україні "залишається порівнянною з кількістю втрат за попередній період".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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