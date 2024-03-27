Фінансові новини
- |
- 27.03.24
- |
- 08:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Держдепі озвучили позицію щодо атаки українських дронів по російських НПЗ
08:45 27.03.2024 |
Позиція Сполучених Штатів щодо атак України проти російських нафтопереробних заводів (НПЗ) полягає в тому, щоби не заохочувати українські сили завдавати удари поза власними кордонами.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-брифінг 26 березня.
Журналісти попросили представника Держдепу прокоментувати нещодавні повідомлення в пресі, згідно з якими США просили Україну припинити удари по російських НПЗ.
"Я не буду говорити про конкретні розмови, але наша позиція з самого початку цієї війни завжди полягала в тому, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдавання Україною ударів за межами її власної території", - сказав Міллер.
На запитання, чи були ці конкретні розмови щодо атак на російські НПЗ, речник знову ухилився від прямої відповіді та сказав, що американська позиція добре відома українському уряду, тож "це не те, про що вони не знали б".
Атаки на НПЗ в Росії
За останні тижні Сили оборони України за допомогою безпілотників атакували 12 російських нафтопереробних заводів.
Атаки призвели до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російської нафтопереробної галузі. З 1 березня Росія офіційно повністю зупинила експорт бензину через дефіцит пального.
Днями видання Financial Times повідомило, що США нібито закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Вашингтон побоюється, що удари по заводах можуть призвести до зростання світових цін на нафту та бензин.
Натомість радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не отримувала закликів від США щодо припинення атак по російських НПЗ.
За даними Міноборони Британії, Росія навряд чи зможе захистити всі свої НПЗ від українських атак.
Голова СБУ Василь Малюк натякнув, що Україна продовжить атакувати російські нафтопереробні заводи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Чим займався Данілов у РНБО і що буде робити його наступник Литвиненко
|Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на цю посаду голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка
|Ревнощі влади: «Слуги народу» Безугла і Третьякова вимагають карати довічним ув'язненням за «привласнення держфункцій»
|У ВМС ЗСУ розповіли про ураження «Нептуном» захопленого росіянами корабля «Костянтин Ольшанський»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ООН зафіксувала страту російськими окупантами 32 українських полонених за зиму - звіт
|У Держдепі озвучили позицію щодо атаки українських дронів по російських НПЗ
|Чим займався Данілов у РНБО і що буде робити його наступник Литвиненко
|Євродепутат про спрямування доходу від активів РФ на зброю для України: є дедалі більше консенсусу
|ЗМІ: Макрон їде до Бразилії в пошуках зрушень щодо України
|Франція незабаром поставить Україні 78 САУ Caesar
Бізнес
|Наступник Snapdragon 7+ Gen 2: Qualcomm представила чип Snapdragon 7+ Gen 3 з ядром Cortex X4
|Пацієнт з чіпом Neuralink у мозку зіграв у шахи силою думки
|Mercedes-AMG представив новий GT43 Coupe
|Дженсен Хуанг: ШІ-галюцинації можливо виправити, а до штучного загального інтелекту залишилося 5 років
|Китайський виробник безпілотників EHang починає продаж летючого таксі
|NVIDIA представила ШІ-платформу GR00T для гуманоїдних роботів
|США хочуть ввести санкції проти таємної китайської мережі чіпів Huawei