У Держдепі озвучили позицію щодо атаки українських дронів по російських НПЗ

Позиція Сполучених Штатів щодо атак України проти російських нафтопереробних заводів (НПЗ) полягає в тому, щоби не заохочувати українські сили завдавати удари поза власними кордонами.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-брифінг 26 березня.

Журналісти попросили представника Держдепу прокоментувати нещодавні повідомлення в пресі, згідно з якими США просили Україну припинити удари по російських НПЗ.

"Я не буду говорити про конкретні розмови, але наша позиція з самого початку цієї війни завжди полягала в тому, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдавання Україною ударів за межами її власної території", - сказав Міллер.

На запитання, чи були ці конкретні розмови щодо атак на російські НПЗ, речник знову ухилився від прямої відповіді та сказав, що американська позиція добре відома українському уряду, тож "це не те, про що вони не знали б".

Атаки на НПЗ в Росії

За останні тижні Сили оборони України за допомогою безпілотників атакували 12 російських нафтопереробних заводів.

Атаки призвели до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російської нафтопереробної галузі. З 1 березня Росія офіційно повністю зупинила експорт бензину через дефіцит пального.

Днями видання Financial Times повідомило, що США нібито закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Вашингтон побоюється, що удари по заводах можуть призвести до зростання світових цін на нафту та бензин.

Натомість радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не отримувала закликів від США щодо припинення атак по російських НПЗ.

За даними Міноборони Британії, Росія навряд чи зможе захистити всі свої НПЗ від українських атак.

Голова СБУ Василь Малюк натякнув, що Україна продовжить атакувати російські нафтопереробні заводи.