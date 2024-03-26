Словенія підтримала ініціативу Чехії по закупівлі боєприпасів для України

Словенія вирішила допомогти Україні та долучилася до ініціативи Чехії з пошуку та закупівлі артилерійських боєприпасів.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.

Однак він не вказав, яку суму внесе Словенія для закупівлі снарядів.

Раніше ЗМІ Словенії повідомляли, що країна могла виділити 1 млн євро на ці потреби.

А глава МЗС Австрії Александр Шалленберг сказав, що країна не долучиться до плану Чехії із закупівлі снарядів через свій військовий нейтралітет.