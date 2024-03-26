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АНАЛІТИКА

Кулеба про відправку іноземних військ в Україну: Цей день може настати

 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не просила розгортання іноземних військ на своїй території, але колись "цей день може настати".

Про це він сказав в інтерв'ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що в Україні "були раді бачити", що президент Франції Емманюель Макрон, який допускав можливість розгортання іноземних військ в Україні, "рухається в цьому напрямку".

Хоча Україна ніколи не просила про "європейські бойові підрозділи на землі", лідери ЄС повинні звикнути до думки, що "цей день може настати", підкреслив Кулеба.

"Я чудово розумію, що європейці не звикли до думки про війну. Але це легковажність, яку європейці просто не можуть собі дозволити - ні для себе, ні для своїх дітей. Україна може перемогти. Але якщо Україна програє, Путін не зупиниться", - зазначив очільник МЗС України.

Незважаючи на суперечки навколо висловлювань про можливе відправлення західних військ в Україну, Макрон відмовився відступити, наполягаючи на тому, що його заяви були добре продумані, але також підкресливши, що Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з Москвою.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.
 

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